芙蓉碧玉园离住家不远处 华裔男车内烧成焦尸 芙蓉碧玉园（Jasper Jaya）住宅区发生火烧车的案件，消拯人员赶抵现场灭火后，竟然发现司机座上有一具焦尸，过后证实死者是华裔男子，而案发地点，竟然就距离死者住家约300公尺。

华裔男子在车内被烧死，案发地点距离死者住家约300公尺，目前警方仍在展开调查。

（芙蓉26日讯）华裔男子在车内被烧死，案发地点距离住家约300公尺！

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芙蓉碧玉园（Jasper Jaya）住宅区发生火烧车的案件，消拯人员赶抵现场灭火后，竟然发现司机座上有一具焦尸，过后证实死者是华裔男子，而案发地点，竟然就距离死者住家约300公尺。

消拯员灭火后惊见焦尸

这起命案是于今晚10时左右发生，森州消拯局局长诺尼赞指出，芙蓉消拯局接到火烧车投报后而前来灭火，过后才惊觉车内有焦尸。

警方随后也赶抵现场调查，惟目前对案件并没有进一步的说明。据悉，起火的轿车是日产Sentra，而警方也透过轿车在注册号码寻获车主的地址，才知道死者就住在附近。

附近的居民指出，案发时也听到有一声巨响，过后就发现屋前车子起火。