拉大年初四考试 惹争议 学生家长：为一考卷花大钱返校 拉曼大学学院（拉大学院）早前公布考试时间表，其中一项科目被编排在农历新年期间即年初四会考，此消息传开后马上引起许多学生和家长的反弹。

一名学生在其个人脸书帖文宣泄对学校的不满，引起许多学生和家长关注。

（怡保26日讯）拉曼大学学院（拉大学院）早前公布考试时间表，其中一项科目被编排在农历新年期间即年初四会考，此消息传开后马上引起许多学生和家长的反弹，大叹为了一张短短2个小时的考卷，必须花费一笔庞大的交通费用往返家乡和学校。

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星洲日报接获一名读者的来电，指其女儿是金宝拉大学院的学生，最近有关校方编排考试时间表之事，已在社交媒体闹得沸沸扬扬。

应安排农历新年前考完

他表示，校方原先把大部分科目编排在农历新年之前，惟剩下一科却编排在农历新年期间，因此不解为何校方不能一次过把所有科目都安排在农历新年前，让学生完成考试后才放假。

他说，许多居住在较远处如柔佛、东马砂拉越和沙巴的学生，都会在农历新年前返回家乡，若为了赴考必须到回来金宝，如此往返岂不是加重交通方面的花费，且也浪费时间。

“居住在东马的学生还须特地购买飞机票回校考试，他们哪里负担得起这笔费用。”

东马学生须买机票回来

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他告知，学生们曾就此事致函校方，要求校方更换有关项目的考试时间，且校方也曾一度更改考试的时间，惟不到数个小时，校方又再次把考试时间换成跟之前的时间表一样。原本以为能开心返乡过年的学生，心情又再一次跌落谷底，一场欢喜一场空。

他指出，涉及此事的学生也在网上发动了签署线上请愿书，希望借此表达他们对此事的关注，同时要求校方更换考试时间表。

线上请愿获热烈回响

此外，该校一名学生也于本月19日就此课题在其个人脸书发帖文，在短短数天内便获得许多回响，共有451个赞、268个评论及648次分享。

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帖文内容大概指出：因为剩下一科在年初四考，因此有不少学生申请提早考，避免方车劳顿，而校方也曾调动考试时间，但不到两小时又换回年初四考试，希望有人可以帮到他们。



拉大：牵一发动全身 科目考试定妥 不更改

针对此事项，拉曼大学学院（拉大学院）回应表示，学院的考试时间在开学时已经统一定下，每项考试都必须在这固定的时间里面完成，只要其中一科需要更改时间，都将牵一发而动全身，其他的考试科目将被影响，到时会让更多学生受累，因此不会更改考试时间。

院方表示，此次的考试时间是从明年1月25日起，期间校方安排2月1日至2月7日为农历新年假期，让学生休息一个星期，之后在2月8日起继续考试，直到12日结束。

院方透露，学生投诉的科目并不是此次考试的最后一项科目，且它也是全国性的考试科目，一旦更改时间，那么将会牵连其他州属学院的考试时间，因此学院不会更改其考试时间。

