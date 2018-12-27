UCSF欠薪告一段落·51职员工资给了 （亚庇26日讯）沙巴基金局大学学院（UCSF）拖欠沙巴动画及创意内容中心（SAC3）57名员工薪资的事情暂告一段落，其中51人已在圣诞节前夕获得12月的薪金，得以度过欢乐的圣诞节。

（亚庇26日讯）沙巴基金局大学学院（UCSF）拖欠沙巴动画及创意内容中心（SAC3）57名员工薪资的事情暂告一段落，其中51人已在圣诞节前夕获得12月的薪金，得以度过欢乐的圣诞节。

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■6人12月薪金无下文

不过，剩余的6名合约员工虽如愿获得被拖欠已久的10月和11月份薪金，但12月份的薪金仍未有下文，大学学院方面也未对此事有任何通知或交代。

副院长玛丽娜阿都嘉尼表示，他们对被拖欠的薪金获得发放感到欣慰，也让员工能以欢愉的心情度过圣诞节，无需再为被拖欠的薪金而烦恼。

但她希望沙巴基金局大学学院能就他们的情况，尤其是仍被拖欠12月份薪金的6名合约员工作出交代，包括他们之后的情况以及未来会否再次发生薪金被拖欠的问题。

“沙巴动画及创意内容中心的未来和前景仍不明朗，我们需要更高阶级的当局，特别是州政府和首长介入，寻找一劳永逸的的解决方案。”

■拖欠学生生活津贴

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玛丽娜是在日前受访时，针对他们被拖欠薪金的最新进展置评时，向记者这么表示。

她也感激给予他们协助的各个单位，特别是沙巴基金局介入，协助他们解决薪金被拖欠的问题。

沙巴基金局大学学院日前被爆出拖欠沙巴动画及创意内容中心57名职员的薪金，有者甚至已被拖欠多达3个月薪水，生活陷入困境，估计所涉及的薪金至少达36万令吉。

除了职员薪金被拖欠外，该大学学院也被爆出拖欠该中心获资助学生所应获得的生活津贴，最长的已被拖欠7个月未发。

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■州政府应介入此事

此外，大马职工总会沙巴分会副主席陈雪平也对沙巴动画及创意内容中心57名员工被沙巴基金局大学学院拖欠薪金的事情暂获解决而感到欣慰。

不过她依然希望当局能尽快发放拖欠6名合约员工的12月份薪金，以免影响这些员工的福祉。

她也认同州政府乃至沙巴首席部长应介入此事，寻求永久性的解决方案，避免类似员工被拖欠薪金的事件继续发生。

■中心由联邦资助项目

另外，沙巴基金局大学学院日前也文告，澄清校方没有面临经济问题，并指沙巴动画及创意内容中心事实上是联邦拨款资助的项目。

校方也指该中心所面对的问题，主要是因为新条规的落实而造成的拨款被拖延，校方、沙巴基金局及其他多个单位会协助解决此问题。

校方补充，沙巴基金局在等待问题获解决的同时，也会为该中心职员提供所需的援助。