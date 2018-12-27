沙东宵禁第104次延长 （亚庇26日讯）为了确保东海岸沿海地区安全，政府第104次延长沙巴东部特别保安区（Esszone）海上宵禁措施15天，由明日（27日）傍晚6时起至明年1月11日傍晚6时。

（亚庇26日讯）为了确保东海岸沿海地区安全，政府第104次延长沙巴东部特别保安区（Esszone）海上宵禁措施15天，由明日（27日）傍晚6时起至明年1月11日傍晚6时。

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州警察总监拿督奥玛曼马发表文告说，东海岸仍然受到邻国武装分子及跨边境罪犯威胁，因此还需要宵禁措施防范。

宵禁时间是由傍晚6时至翌日早上6时，这期间人们必须留在屋内，禁止一切海上活动。

“此举是要确保沙巴东部安全区居民与游客的安全之外，也方便保安部队监督海上活动，包括打击走私、持械抢劫、犯罪、偷渡、贩卖人口、走私枪械及绑架活动。”

共有7个县的海域被划入宵禁范围，分别是比鲁兰、山打根、京那巴当岸、拿笃、古纳、仙本那和斗湖。

宵禁范围由比鲁兰占邦岸海域至斗湖的西巴迪岛离岸3海里海域至到边境，全长390.6海里，范围达12万3506平方海里。