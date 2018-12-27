教徒参加弥撒聚会 各天主教堂爆满 （亚庇26日讯）世界各地的基督教徒昨天热烈庆祝圣诞节，本地成千上万计的教徒在圣诞节前夕，踊跃到亚庇和近郊的天主教堂参加弥撒聚会，度过充满平安和喜乐的平安夜。

位于加拉文星的圣心堂，教堂内外、礼堂内外都出现蜂拥而来的教徒。

（亚庇26日讯）世界各地的基督教徒昨天热烈庆祝圣诞节，本地成千上万计的教徒在圣诞节前夕，踊跃到亚庇和近郊的天主教堂参加弥撒聚会，度过充满平安和喜乐的平安夜。

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各大小天主教堂为配合平安夜及圣诞节弥撒，均在教堂外增设帐篷或椅子，几乎所有教堂都出现爆满的热闹景象。

其中，位于亚庇的圣心堂、里卡士的圣西满堂、丹绒亚路的海星堂、武吉巴登的无玷圣母堂、甘拜园的圣汤姆士堂、下南南圣卡特玲堂、孟加达善牧堂及打里卜圣家堂，在24日当天傍晚6时开始，就迎来一批批的天主教徒。

尽管各教堂都已增加不少座位，但依然是座无虚席，不少前来的教徒需站在教堂前参与，门外亦有不少人观看直播参与弥撒，迎接圣诞的到来。

弥撒由各教区主教主持，现场有歌咏团带领教徒唱诗歌，接着进行弥撒，场面呈现一派庄严及祥和气氛。