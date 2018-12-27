王鸿俊促联邦一视同仁·发放特别援金沙胶农 （亚庇26日讯）州农业及食品工业部长拿督王鸿俊要求联邦政府考虑发放季候风特别援助金予已向沙巴橡胶工业局登记的橡胶小园主。

（亚庇26日讯）州农业及食品工业部长拿督王鸿俊要求联邦政府考虑发放季候风特别援助金予已向沙巴橡胶工业局登记的橡胶小园主。

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他是在联邦财政部宣布橡胶小园主发展局（RISDA）登记下的小园主，每人获得600令吉的季候风援助金后，呼吁联邦政府不要忘了沙巴的胶农。

■沙登记胶农逾7万人

王鸿俊今日发表文告指出，沙巴橡胶工业局登记下的胶农有7万零594人，包括园主5万1949人以及割胶户1万8645人。

他也要求这项援金只限于种植面积不超过2.5公顷的橡胶小园主的条件，不为沙巴所采用。

“这个条件只有西马适合，因为西马小型胶园面积为2.5公顷以下。而在沙巴，小型胶园的定义为6公顷以下。”

■沙小胶园定义6公顷下

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王鸿俊建议联邦发放橡胶小园主季候风援助金予沙巴小园主的条件，须改为6公顷以下。

他指出，沙巴有6055名小园主参与橡胶小园主发展局推行的种植计划。这批小园主于2017至2018年的雨季援助金，是由联邦原产业部通过沙巴橡胶工业局发放。

“我已经致函予经济事务部长拿督斯里阿兹敏，建议季候风援金也通过沙巴橡胶工业园局发放给州内的小园主。”