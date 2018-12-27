张碧玉：抱持团队精神·沙星洲全新迎2019 （亚庇26日讯）配合圣诞节，沙巴星洲日报昨日举行年宴款待职员，以全新的心情准备迎接充满挑战的2019年。

星洲日报沙巴区经理张碧玉（左）勉励同事抱持团队精神，全副武装迎接充满挑战的2019年。

（亚庇26日讯）配合圣诞节，沙巴星洲日报昨日举行年宴款待职员，以全新的心情准备迎接充满挑战的2019年。

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星洲日报沙巴区经理张碧玉表示，星洲日报非常珍惜员工对公司的积极奉献及付出，公司全员上下均抱持集体创作的方式，尤其在509第14届全国大选之际，各部门相互配合，采访部彻夜驻守报导，凸显星洲日报敬业的精神。

■拉近与读者的距离

她相信，在星洲积极推动各项计划下，已进一步拉近与读者的距离，也让星洲继续在沙巴这片土地上道出人民心声，充当人民的喉舌。

张碧玉强调，迈向新的一年，沙巴星洲将持续秉持“情义至上”的理念，积极扮演主流媒体，为中华文化及华文教育作出更多努力及贡献。

“衷心感谢社会贤达及商企的鼎力支持，相信在各界互相合作及交流下，在未来能在各领域达到共存共荣的良好局面。”

在场者包括沙巴主编李少荣。

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星洲日报年宴出席的职员合影。

抽中前三奖的幸运儿与张碧玉（左二）合影。