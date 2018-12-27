印尼海啸灾区成“打卡”热点 印尼巽他海峡上周六（22日）海啸后，救援人员仍在搜救死伤者，当地人亦正忙于善后，但英国《卫报》报道，不少印尼人特地驾车2至3小时到灾后现场自拍，并上载到社交网站。

（图：网络照）

（印尼．雅加达27日讯）印尼巽他海峡上周六（22日）海啸后，救援人员仍在搜救死伤者，当地人亦正忙于善后，但英国《卫报》报道，不少印尼人特地驾车2至3小时到灾后现场自拍，并上载到社交网站。有自拍者称自拍旨在“分享悲伤”，不过有当地人坦言对这些“灾区游客”感失望。

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同胞自拍“分享悲伤”

在万丹省灾区，索利赫特（Solihat）正跟朋友自拍。她们戴着色彩鲜艳的头巾，有人更摆出“V”字手势，背景则是海啸过后满目疮痍的景象，田地遭海水淹盖，布满汽车和农业机器。索利赫特称，她们驱车两小时抵达当地，为一个伊斯兰组织将衣物送给灾民，将自拍照片上载到脸书只是证明她们完成任务。她为自拍背景辩护，认为灾场可令看照片的人意识到自己身在福中：“展示毁坏的照片通常会有更多‘赞好’，可能是因为这提醒人们感恩。”她又称，如果自拍只是炫耀会有问题，但若只是分享悲伤便没有问题。

不过，当地人并不认同。一辆在田地中被淹浸的汽车亦成游人自拍热点，车主兼当地农民组织主席巴赫尔丁（Bahrudin）对于农田突然变成社交网站“打卡”热点，表示十分失望。

（明报综合）