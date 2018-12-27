火山爆发意大利4.8级地震·30人伤多座建筑坍塌 意大利当局表示，位于西西里岛首府卡塔尼亚的埃特纳火山周遭在当地时间周三凌晨发生里氏4.8级地震，造成约30人受伤，多座建筑物坍塌。

火山爆发引发地震，卡塔尼亚小镇扎费拉纳埃特多座建筑物严重受损，民众纷纷逃到屋外避难。（图：法新社）

（卡塔尼亚26日讯）意大利当局表示，位于西西里岛首府卡塔尼亚的埃特纳火山周遭在当地时间周三凌晨发生里氏4.8级地震，造成约30人受伤，多座建筑物坍塌。

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全欧洲最高及最活跃的埃特纳火山周一喷出大量火山灰，该区录得超过130次地震。火山灰则覆盖附近村庄，山边居民要迅速疏散。邻近卡塔尼亚机场因视野差一度关闭。

多座百年教堂遭破坏

当地时间凌晨3时19分（大马时间上午10时19分）发生4.8级地震，惊醒仍在睡梦中的民众，许多人逃出屋外睡在街上或车内。当地官员表示，由于此次地震的震源深度只有1公里，属于极浅层地震，因此震感非常强烈。

电视画面显示，圣韦内里纳镇和扎费拉纳埃特镇一些较老旧的建筑物受损。当地多座百年教堂遭严重破坏，所幸地震时教堂内未有信徒。

官员披露，大部份伤者都是在逃跑时被下坠的砖石击中而受轻伤。约有10位伤者被救护人员送往医院，至今未传出严重伤情。

有当地火山学家指，这是该火山10多年来首见的山侧喷发。3月有研究报告称，埃特纳正以每年14毫米幅度，逐渐滑入地中海。

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埃特纳火山位于西西里东岸的墨西拿和卡坦尼亚之间，是欧洲最高的活火山，海拔3326公尺。火山处于亚欧板块和非洲板块交汇处，所以一直活动频繁。