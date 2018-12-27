官方转载安徽小学校长演讲·“圣诞节是中国人的耻辱” 中国近年不时传出官方抵制圣诞节的消息，安徽省泗县一所小学的校长更“身体力行”，24日在学校的升旗仪式上训勉学生“抵制洋节，从我做起”，并发表题为《圣诞节是中国人的耻辱》的演讲，现场情况并获泗县官方微博转载。

（中国·北京26日讯）中国近年不时传出官方抵制圣诞节的消息，安徽省泗县一所小学的校长更“身体力行”，24日在学校的升旗仪式上训勉学生“抵制洋节，从我做起”，并发表题为《圣诞节是中国人的耻辱》的演讲，现场情况并获泗县官方微博转载。

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校长董学丰致词说，1900年八国联军入侵中国后，“在他们的圣诞日来临的前一天，也就是12月24日，进行杀人、放火、抢劫比赛”，“这些丧尽天良的教徒们集体祷告天主耶稣，保佑他们杀人无罪”。

另外，据报多所中国学校禁止举办圣诞庆祝活动，例如网上广传一张河北少廊坊市城管局的文件，要求执法人员“全面取缔沿街摆放的圣诞树、圣诞老人”，并清理相关橱窗贴画、条幅和灯箱广告等。