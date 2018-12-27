紫盟羽球联赛‧陈加伟夺致胜分‧安邦再也3连胜 双方在前4场战成6比6，在最后一场关键战，陈加伟以3比0拿下吴业振，成了致胜功臣。

（吉隆坡26日讯）日本天王桃田贤斗与大马天才少女吴堇溦先开了个好局，男单陈加伟在决胜战则拿下致胜分，安邦再也今晚在紫盟羽联以9比6打败蒲种联军，取得3战全胜的成绩。

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双方在前4场战成6比6，在最后一场关键战，陈加伟以3比0拿下吴业振，成了致胜功臣。

男单世界冠军桃田贤斗、女单青奥会兼世青赛双料冠军吴堇溦，分别以直落3局轻取李卓耀与何艳美，为安邦再也以6比0取得好局。

不过，蒲种联军随后靠男双陈文宏与张御宇以3比0打败林智健与鲁奇，混双邓俊文与吴柳莹以3比0力克陈炳顺与赖洁敏，一度追平。

在稍早一场争夺，甲洞以10比8险胜八打灵，目前战绩是2胜1负。

甲洞先由男单林志咏以3比0打败前国家队队友张育汉，随后印尼籍外援尤丽雅以3比2险胜来自台湾的林芝昀，为八打灵追至3比5。

第3场比赛，台湾男双卢敬尧与杨博涵以3比0拿下大马的谢定峰与苏伟译，助甲洞以8比3扩大领先。

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但八打灵再凭混双许咏凯与赖沛君以3比0轻取阿里夫与吴咏瑢，再次拉近至6比8。最后一场关键战，宋濬洋与伊斯干达战成2比2，最终，甲洞以2分优势险胜。