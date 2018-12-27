旅客充电宝自燃起火·南航槟飞广州航班折返 根据中国环球网报道，中国南方航空一班国际航班星期日（23日）从马来西亚槟城飞往中国广州时，一个被放在旅客行李中的充电宝突然冒烟起火，并蔓延至行李架，火势虽受到控制，但涉事航班需被迫返航。

客机行李架也被烧至焦黑。（环球网）

（中国．广州26日讯）根据中国环球网报道，中国南方航空一班国际航班星期日（23日）从马来西亚槟城飞往中国广州时，一个被放在旅客行李中的充电宝突然冒烟起火，并蔓延至行李架，火势虽受到控制，但涉事航班需被迫返航。

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环球网报道，这次起火的充电宝由一名外籍旅客拥有，该充电宝在飞机起飞3小时后突然冒烟起火，机组人员随即对起火的行李架进行扑救，火势很快受控；除了该旅客的行李及身旁行李遭到部份烧毁外，未有造成其他财产损失。

涉事的航班返航至槟城后，槟城机场出动消防车、救护车等严阵以待，所有旅客顺利下机，槟城机场地勤、机务人员其后对涉事客机进行紧急维修，更换了被烧毁的行李架，并对客机进行全方面的安全检查。

完成检修后续飞行

最终，航班在延误数个小时之后完成检修，乘客重新登机飞返广州。

据南航相关发言人表示，引发此事件的罪魁祸首，是充电宝中的锂离子电池，由于锂是极不稳定的金属元素，含锂元素的电池或充电宝，在行李中如受激烈摩擦或强烈碰撞的过程中，极易产生高温及火花，继而引发自燃。

国际民航组织目前也已发布规定，禁止锂电池设备办理托运，应在做好防护措施的情况下作为手提行李携带登机。

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“充电宝相当于超大容量的锂电池，更易对飞行安全构成威胁，所以航空公司都会明令禁止托运。”