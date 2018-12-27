美股飙逾5% ．道指创9年半新高 道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨1086.25点，收于22878.45点，涨幅4.98%。

（图：法新社）

（美国．纽约27日讯）美股在平安夜暴跌后，白宫放话指联储局主席鲍威尔职位安全和传美国代表团1月初将赴中国进行贸易谈判，激励美股飙涨，道指更出现史上最大单日点数升幅，创9年半新高。

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板块方面，纽约股市标普500指数十一大板块当天全部上涨，非必需消费品板块、能源板块和科技板块领涨。

截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨1086.25点，收于22878.45点，涨幅4.98%。标准普尔500种股票指数上涨116.60点，收于2467.70点，涨幅4.96%。纳斯达克综合指数上涨361.44点，收于6554.35点，涨幅5.84%。

科技股方面，苹果收市报157.17元，升7.04%，谷歌母公司Alphabet收市报1047.85元，升6.41%，亚马逊收市报1470.9元，升9.44%，Facebook收市报134.18元，升8.15%。（新华社、香港明报综合）