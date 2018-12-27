东京奥运目标毫不掩饰‧桃田剑指主场封王 他说：“我当然想赢得奥运会金牌。但坦白说，这要视2019年的入选赛成绩。如果成绩好，我自然有很好的机会可赢得金牌。相反，我就无法确定。”

吴堇溦（左一）、桃田贤斗（左三）以及陈炳顺（右二），与球迷自拍合影。

（吉隆坡26日讯）日本天王桃田贤斗瞄准在2020年东京奥运会，在自家门口夺得羽球赛男单冠军。

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24岁的桃田贤斗今日代表安邦再也队出席一项会见球迷以及商业活动时，接受媒体访问，他表示明年的主要计划和目标是尽可能赢得更多比赛，以确定能凭世界羽联积分，直接晋级奥运会。

世界排名第1的桃田贤斗同时也防范近来进步迅速的队友西本拳太的赶上。

桃田要打好2019年比赛

他说：“我当然想赢得奥运会金牌。但坦白说，这要视2019年的入选赛成绩。如果成绩好，我自然有很好的机会可赢得金牌。相反，我就无法确定。”

桃田也希望凭借他参加紫盟羽联，能够提前为他备战2019年的比赛。

“我今年在很多大赛都有很棒的经历，包括这次参加紫盟联赛也有很好的体验。对于2019年，我希望能为奥运会做很好的准备。”

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由于桃田在2015年涉及在日本非法赌博，他因而遭到日本羽总禁赛，结果错过了参加2016年里约奥运会的机会。

出席今日活动的球员包括大马著名混双国手陈炳顺以及女单好手吴堇溦。

炳顺：离开是双赢决定

其中，本地羽坛近来的热门话题，莫过于陈炳顺与吴柳莹将在今年底后离开国家队，以自由人身份展开新旅程。

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30岁的陈炳顺今日在活动上受访时表示，这是一个“双赢”的改变。

“我是因年龄因素而决定退出大马羽总，没有其他原因。但这对于我们和羽总是个双赢的。”

炳顺与柳莹在2016年里约奥运会为大马拿下历史首枚混双银牌，达到职业生涯巅峰。

炳顺表示，目前他与柳莹在积极寻找赞助商，以便能继续羽球生涯以及追逐参加下一届奥运会的目标。

堇溦：2019年奥运入选赛重中之重

在2019年，他与柳莹将在1月就展开繁忙的比赛，包括连续参加3站大师赛，泰国（8至13日）、大马（15至20日）以及印尼（22至27日）。

今年赢得青少年奥运会金牌以及加冕世青赛冠军的堇溦，则表示新的一年目标是争取奥运会积分，以便能拿到2019年东京奥运会的参赛资格。