吴健南：婚姻法修正案生效·维护弱势女性孩童权益 马华公民社会运动局主任吴健南欢迎法律改革（结婚和离婚）法令修正案于今年12月15日正式生效，这有助于维护弱势女性和孩童的基本权益。

（吉隆坡26日讯）马华公民社会运动局主任吴健南欢迎法律改革（结婚和离婚）法令修正案于今年12月15日正式生效，这有助于维护弱势女性和孩童的基本权益。

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他说，有关已修改并生效的相关条文包括第76，阐明婚姻其中一方在处理家务的努力，也被视为累积婚姻财产的部份重要贡献，并必需综合考量于有关财产的公平分配。

他今日发表文告指出，由于大部份配偶依然有男主外、女主内的传统思维文化，此法将有助于进一步肯定女方处理各种家庭事务，包括养育孩子和做家务等的伟大付出。

“由于有些妇女甚至因此而被迫牺牲本身原有的事业，因此对于失去经济独立能力的她们而言，上述修法是非常合理、公道和迫切的。”

他说，至于第95条文，则把一般给予孩子赡养费年限，从成年的18岁提高到大专教育或培训，而由于大专教育在国内的逐渐普及化，有关法令修改，则肯定了大专教育对孩子的重要性，和确保作为父母者即便离异后，也要履行的基本法律责任。

该局也欢迎第51条文的修改，进一步确立其中一方配偶改信伊斯兰后，有关民事婚姻解除和相关事务，必需在民事法庭处理。希望随着有关条文的加入，不会再发生类似迪巴或英迪拉案，所涉及的民事和伊斯兰法庭权限争议个案。

由于有关修正法拥有追溯效果，吴健南也提醒那些还在审理并还未判决的个案，有关申请方可善用有关法令修改来提高本身的权益争取条件。

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他说，由于一般弱势妇女在处理单方面离婚申请程序时，依然因缺乏经济能力而往往成为受欺压一方，马华公民社会运动局呼吁政府加强现有隶属首相署的法援局的人力资源和运作功能，确保许多求助无门的妇女不会被拒于门外，面对求助无门的困境。