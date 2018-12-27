胡桑：有心人对希盟不实指控·“未全兑诺不代表欺骗” 希望联盟吉兰丹州主席拿督胡桑慕沙表示，希盟竞选宣言还未能全部兑现，只是短时间内未能落实，但这并不代表希盟撒谎、欺骗人民！

（吉兰丹．哥打峇鲁26日讯）希望联盟吉兰丹州主席拿督胡桑慕沙表示，希盟竞选宣言还未能全部兑现，只是短时间内未能落实，但这并不代表希盟撒谎、欺骗人民！

广告

他认为，有心人指希盟说谎，那是不实的指控。

“比如，我的住家断水3天，我不曾指控丹州政府欺骗我。希盟现在只是暂时未能兑现所有承诺，不代表就是欺骗。”

他今日主持丹州青年体育、艺术及文化委员会会议后，针对伊斯兰党副主席拿督莫哈末阿玛的谈话，如是表示。莫哈末阿玛指，人民自会评估希盟未能兑现承诺及其成员党内部混乱一事。

对此，胡桑反倒建议莫哈末阿玛，应该预测伊党在第15届全国大选的命运，不需要对其他政党做无谓的预测。

“他（莫哈末阿玛）预测希盟在来届大选无法掌政联邦，但即便希盟不再是政府，也未必是它（伊党）。”

“他很多的预测都不准，在我看来，他应该先预测伊党命运，而不是希盟。”