郭清江．拆掉心中的墙 政治人物应该要以大胸襟引领人民、改善人民的生活为己任，而不是继续以撕裂社会作为控制人民的手段。

最近在微博看到这么一句话：“一辈子虽然漫长，但过去了也就是弹指一挥。你会不断的遇见一些人，也会不停的和一些人说再见，从陌生到熟悉，从熟悉再回陌生，从臭味相投到分道扬镳，从相见恨晚到不如不见……不是每个人都会是你的伙伴，也不是每个朋友都能肝胆相照，无烦或恼。缘到，报之以大笑，缘散，报之以不厌。”

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我觉的这句话挺好，挺有意思。

人在江湖久了，对人情事故看得更加深刻。因此，对于一些人的嚣张跋扈，我以布施的心情祝福他。活到这把年纪，若对这类行径感到愤怒，对生命是一种亵渎。

部份同事对某种有势用尽，将人家的诚心当粪土，不道德的公开私聊内容之后，还说自己有多厚道的做法感到愤慨。我的看法是，一个人的处事态度，将决定他的高度。

有洞若观火能力的人，一眼就看穿和明白事件真相，不需要争辩。

我也不会动辄指责人家有阴谋，整天跟自己的影子打架有什么好？活在阳光底下的人，不会随便套罪予人。

我一直都相信，一个长期以仇恨动员社会力量上位的组织，恶念会如影随行；她虽然成功激起人民的仇恨而获得权力，但这股负能量始终会有反噬的一天。

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今天许多民众包括网民开始站在他们的对立面，就是一个例子，也是一记警钟。可惜他们看不到，也听不进，因为长期的仇恨与猜疑心，已在他们的心中筑起一道道的围墙。

我特别欣赏台湾高雄市新任市长韩国瑜。相较于他在台湾掀起的“韩风”，他在竞选期间最吸引我的一句话是：“我的心中没有围墙，只有道路”。

在互联网时代，同温层的羊群效应在人与人之间筑起了一道道围墙。政治人物利用它消费民众，挑起人民情绪，将人民搞到团团转，以致大家都找不到出路。这股被激起的仇恨在选后继续漫延与燃烧，我们的社会不断地恶斗与内耗。

台湾民进党上台后不断地“去中国化”，以行政权力围剿国民党，包括涷结国民党党产等等；同样的事情也发生在马来西亚，有人在做着“去华人化”的事情，同时也通过各种手段要让马华永不超生。

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人民以为在改朝换代之后，政府能多拼经济，可是却事与愿违。政治人物凡事都政治化让台湾人受害，马来西亚的人民如今也感同身受。

不要再以政府没钱作为不信守承诺的理由；执政7个半月还在骂前朝，人民不只反感，已开始愤怒。人民要政府拼经济，不是无休止的争吵、U转各项承诺，或在无法说服多数人的情况下执意“废死”。现在的市道不好，是真是假，问问做生意的人包括小园主们就知道了。

承认统考文凭也是一个空洞的承诺。

它不需要一分钱，只需要信守承诺和政治勇气，但也还遥遥无期。

真心说一句，政治人物应该要以大胸襟引领人民、改善人民的生活为己任，而不是继续以撕裂社会作为控制人民的手段。

善念才是带领社会前进的动力，而恶念则会让社会变得动荡不安。

说到“新马来西亚”，她不应该是空洞、华丽的口号，更不是只用来麻醉华人社会的政治语言。

我当然知道“新马来西亚”梦不是一天就能达成，这会是几代人的事。我也绝对不是一个种族主义的人，只是觉得单要华人拥抱此梦，而逾70%的马来人对“土著特权”还不放手的时候，“新马来西亚”的梦肯定显得苍白无力。

因此，能够影响马来人跟我们一起追逐“马来西亚梦”的人，请勇敢地发声及点醒他们，国家的未来在哪里；一味想讨好那70%的马来人，说他们想听的“语言”，将让希盟变成国阵2.0。

对“马来西亚梦”，我肯定乐见其成。

但，请我们先拆掉心中的围墙。只有扔掉那没有生产力的阴谋论、治好被害妄想症、以包容和谅解取代猜疑，以同理心对待朋友，大家才有可能同心追逐更大的梦想，否则我们的宿命，就只能不断地内耗与内斗。

社会需要的是正能量。永远记得本是同根生。一起来为我们深爱的马来西亚寻找共存共荣的大道，不是一条“兄弟阋墙”的羊肠小径。

这是我对2019年，对“新马来西亚”的最大愿望。