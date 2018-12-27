永利诉拉斯维加斯名胜世界抄袭外观．云顶：1月14日回应 云顶（GENTING）今年已因主题乐园风波和赌场税伤痕累累，岁末又接到“年终大奖”，美国赌城项目面临抄袭官司，云顶强调将在明年1月中旬回应此事。

（吉隆坡26日讯）一波未平，一波又起，云顶（GENTING,3182,主板消费产品服务组）流年不利，今年已因主题乐园风波和赌场税伤痕累累，岁末又接到“年终大奖”，美国赌城项目面临抄袭官司，云顶强调将在明年1月中旬回应此事。

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美国媒体报道，著名赌场集团永利度假村（Wynn Resorts）认为云顶属下拉斯维加斯名胜世界（Resorts World LasVegas）抄袭拉斯维加斯永利（WynnLas Vegas）和万利酒店（Encore），上周五（21日）已提出5项商标侵权和不正当竞争诉讼。

根据诉讼书，永利要求法庭禁止拉斯维加斯名胜世界使用属于该公司的商品外观（trade dress），拆除任何侵权的材料或物品，并要求使用侵权的颜色和建筑风格的赔偿。

永利认为，拉斯维加斯名胜世界使用的商品外观“可能会引起混淆，甚至造成错误或瞒骗”。

云顶：采取必要法律行动

云顶今日盘后发表文告说，拉斯维加斯名胜世界正与法律顾问审视上述投诉，并将酌情采取所有必要法律行动。

“拉斯维加斯名胜世界打算在2019年1月14日期限或之前回复投诉。”

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拉斯维加斯名胜世界是云顶近年重点项目，造价达40亿美元（约167亿令吉）。这个占地87英亩的度假村将设有3000个房间，预期2020年底开张。

惠誉预期这个庞大项目将占云顶2019至2020年190亿令吉资本开销中的超过60%，并看好拉斯维加斯名胜世界开张后，云顶的财务压力将减轻，也能从中获得可观收入。

不久前，云顶大马已因霍士主题乐园取消而与华特迪士尼（Walt Disney）及21世纪霍士对簿公堂，索赔10亿美元（约42亿令吉）。

永利诉柏青哥大王抄袭最终和解

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永利并非首次发起抄袭官司。此前，永利曾在2012年强势提控日本“柏青哥大王”冈田和生开发的菲律宾赌场度假村抄袭，后来却“虎头蛇尾”，在今年3月同意支付26亿美元（约109亿令吉）和解这桩长达6年的法律诉讼。

云顶云顶大马再遭滑铁卢

受上述风波拖累，刚刚略有起色的云顶股价再次下滑。

周三云顶下滑6仙，以6令吉17仙报开，随后节节败退，以全天最低的6令吉零2仙挂收，6令吉关口岌岌可危，下滑21仙或3.37%，为第八跌价股，共有329万8400股易手。

云顶大马（GENM,4715,主板消费产品服务组）同病相怜，全天下挫8仙或2.64%，报2令吉95仙，成交量达1841万1300股，为第12热门股。

今年至今，云顶已重挫3令吉11仙或34.06%，云顶大马也猛泻2令吉59仙或46.75%。