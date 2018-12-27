克罗地亚年度最佳男运动员‧莫德里奇当选 今年有322名体育记者参加评选，其中299人投票给带领克罗地亚国家队在俄罗斯世界杯中获得亚军的莫德里奇。

莫德里奇已把世界杯金球奖、世界足球先生和《法国足球》杂志“金球奖”等个人荣誉收入囊中。（图：法新社）

（萨格勒布27日讯）自俄罗斯世界杯以来获奖不断的“魔笛”莫德里奇26日在萨格勒布收获克罗地亚“年度最佳男运动员”奖项，为他个人辉煌的一年画上圆满句号。

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已有73年历史的克罗地亚《体育新闻报》自上世纪50年代初开始在整个前南斯拉夫地区和克罗地亚评选年度最佳男女运动员和运动队，这些奖项由当地体育记者投票选出。今年有322名体育记者参加评选，其中299人投票给带领克罗地亚国家队在俄罗斯世界杯中获得亚军的莫德里奇。

在此之前，莫德里奇已把世界杯金球奖、世界足球先生和《法国足球》杂志“金球奖”等个人荣誉收入囊中。“魔笛”在发表获奖感言时表示，他获得的每个奖项都很特别，“如果只能选一个的话，我会选择我们在俄罗斯赢得的那枚银牌，它是最激动人心的奖励，高于其他所有奖项”。

当天，曾获两届奥运会冠军、两届世锦赛冠军和欧锦赛五连冠的“铁饼女王”桑德拉‧佩尔科维奇获得“年度最佳女运动员”称号，这是她连续第七年获此殊荣。（新华社）