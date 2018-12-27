黄子豪．风起云涌之2019年 马来西亚在国际社会里犹如汪洋大海中的一条船，全球经济和地缘政治的变迁都深刻的影响到马来西亚未来的政治和经济走向。而2019年将成为国家转型的分水岭。

马来西亚在国际社会里犹如汪洋大海中的一条船，全球经济和地缘政治的变迁都深刻的影响到马来西亚未来的政治和经济走向。而2019年将成为国家转型的分水岭。

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把2019年形容为分水岭，绝不是因为它是2020年宏远前的最后一年。2018年马来西亚历史性第一次发生和平政权轮换，但这并不代表廉政自然就会降临，政党在马匹上得天下后，需懂得如何在马匹下治天下。2019年是希盟政府完完全全掌控全年规划的第一年，更是第一份财政预算案就位，完成整体政策规划的头炮。受控制的通膨和物价，以及持续增长的经济，有利于执政党收纳民心。因此，第十五届大选希盟是在朝或在野，2019年毕尽一功。

此外，所有在2018年末退党的巫统议员，如无意外在“过冷河”一段时间过后，在2019年将跳槽希盟成员党。希盟成员党之间的关系也将由此生变。到底土团党是否借此壮大自身的议员阵容，以便马哈迪离职后，依然可以获得充份的话语权；亦或以此直接改变安华两年接班的协议呢？答案在2019自有分晓。

但国内政治上可以预见的波动，却远不及国际局势上的波涛汹涌。中美在2019年将持续剑拔弓弯，在国际贸易和地缘政治上持续纷争。两者之间的关系经历贸易战、中兴华为事件后，定位已经从竞争对手进入战略性对抗阶段。美国通过税改法案所获得的经济红利帮助美国在2018获得经济和美元强势增长。但与此同时，减免税务所带来的预算赤字、政府债务等负面影响也即将显现出来。今年年末美国的经济动荡就是一个警惕。

随着特朗普政府舍弃固有的环保政策，并加大鼓励美国开发岩页油和天然气，美国在这两年已经跃居世界首屈一指的产油国。

由于美国没有加入石油输出国组织（OPEC）而拒绝遵循原油减产协议，因此在市场供需原则下国际原油价格将持续下跌。再加上美元过去的一年保持强势更是进一步压低了原油价格。这将导致政府的收入大幅锐减。

就此，政府对经济的小补小贴将无济于事。

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唯有大层面的改革，包括更大幅的精简行政开销和相关人员，以及开拓新的经济收入，吸引更多样化的外资，这样才能把经济搞上去。

今年中国庆祝改革开放40周年纪念，但释放出来的廉价劳工、土地价格、宽松的环境监控等红利已经用尽。2019年中国在国际贸易战开打、国内民营经济下滑的情况下，将打一场新的改革攻坚战。这一场注定又是“摸着石头过河”的前行模式，为整体国际经济更添加不确定性。如果中美两国在90天休战期过后重启关税大战，那么由于长期成本上扬，在中国设厂的外国制造商唯有撤资，而国内的生产商则必须寻找新的转口出口国以避开关税。两者相加将打击中国的就业机会，进而拉底中产、低阶层的收入，并辐射到国内整体市场的消费能力。而消费能力的降低，又会进一步缓和中国经济成长，并间接造成全球经济整张缓慢。马来西亚也将无法幸免。

环看以上变数，未来的一年肯定充满挑战。无论政府、私人界还是普罗大众，都必须做好准备，同心协力，共同迈进。