首次赴战区慰问·特朗普偕第一夫人突访伊拉克 美国总统特朗普在耶诞节当晚与第一夫人梅兰妮（Melania Trump）悄悄从华府动身，在今天抵达伊拉克，慰问派驻当地的美军。这是特朗普上任以来第一次前往战区。

（图：法新社）

（美国·华盛顿26日讯）美国总统特朗普在耶诞节当晚与第一夫人梅兰妮（Melania Trump）悄悄从华府动身，在今天抵达伊拉克，慰问派驻当地的美军。这是特朗普上任以来第一次前往战区。

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白宫发言人桑德斯（Sarah Sanders）今天下午透过发言人官方推特帐号，公布川普与梅兰妮和美军合影的侧拍照片。

桑德斯简短表示，总统夫妇是圣诞节当晚出发前往伊拉克，目的是感谢派驻当地的美军为国服务与牺牲，并祝福他们圣诞快乐。

这是特朗普上任后，首次访问驻扎前线战区的美军。特朗普曾说，他会赴前线向美军致意，但一直未成行，招致不少批评。正当外界好奇，特朗普的推特帐号为何自耶诞节当天午后开始一片静悄悄，白宫就公布特朗普视察伊拉克美军的照片。

一如前总统小布什及奥巴马访问阿富汗与伊拉克时的作法，一般认为，为了维安考量，美国总统亲访前线慰问美军，事前不会对外公布。

特朗普访问伊拉克前，在未谘询国安团队成员下，突然宣布要自叙利亚全面撤军，引发哗然。外界甚至认为，这正是国防部长马蒂斯（James Mattis）请辞走人的主要原因。

特朗普作为三军统帅，这次突访伊拉克，不过桑德斯在推文中并未提到马蒂斯随行。

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（中央社．记者郑崇生）