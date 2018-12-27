天然气下月起涨价‧征附加费后为32.92令吉 该公司发文告指出，现有的平均基础价格每MMBtu为31令吉92仙，调涨后为32令吉69仙。

（雪兰莪‧八打灵再也26日讯）大马天然气有限公司（Gas Malaysia）明年1月1日起至6月30日调整非发电领域的天然气价格，天然气平均价格将由目前的每百万热能（MMBtu）单位上调77仙至32令吉69仙。

广告

该公司发文告指出，现有的平均基础价格每MMBtu为31令吉92仙，调涨后为32令吉69仙。

文告指出，在天然气成本转嫁机制（GCPT）下每MMBtu的附加费为23仙，将会在所有类别的单位征收。

“在征收附加费后，平均价格从每MMBtu单位32令吉69仙，调涨至32令吉92仙，涨幅为23仙。”

文告指出，政府于12月26日发布指令，能源委员会也在官网（http://www.st.gov.my）确认该公司检讨价格的决定生效。

这项调涨预料为该公司在明年12月31日的财务年结束时带来正面影响。