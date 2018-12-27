助理蹲地帮脱鞋袜．Angelababy全程不弯腰引论战 Baby近日被中国媒体捕捉到片场的拍摄花絮，在众多工作人员的包围下，让大家帮忙整理造型，包括袜子、靴子也是由助理帮忙脱下，再重新换上新的高跟鞋，自己从头到尾没有弯腰，被中国媒体调侃是“公主范”。

（中国．北京27日讯）Angelababy（Baby）出道多年，在微博拥有近1亿粉丝，是中国演艺圈当红小花，但人红是非多，最近就有网友贴出截图，批评Baby在工作时让助理帮忙穿脱鞋袜，引发众人热议。

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Baby近日被中国媒体捕捉到片场的拍摄花絮，在众多工作人员的包围下，让大家帮忙整理造型，包括袜子、靴子也是由助理帮忙脱下，再重新换上新的高跟鞋，自己从头到尾没有弯腰，被中国媒体调侃是“公主范”。

这段花絮截图被网友转PO，有人酸“当明星真好”、“明明是可以能及的，非要助理伺候”、“能力没有，架子不小”。但大部份的人都替Angelababy说话，指出这在拍摄工作中很正常，因为衣服、发型不能乱，让助理帮忙穿脱更有效率，“毕竟拍摄嘛，可以理解”、“这是正常工作状态”。