雇联：服务业首当其冲‧明年多不聘新员工 “换政府后，很多政策依然不明朗，雇主不愿制造新工作，因为这会出现额外成本，因此雇用率预计会黯淡。”

（吉隆坡26日讯）大马雇主联合会执行董事三苏丁表示，许多雇主因为509大选换政府及全球经济逆风而被迫在明年终止雇佣新员工。

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根据网络媒体《透视大马》引述他的谈话说，预料服务业会是终止聘用新员工的最严重领域。

很多领域生产力降

“很多领域的生产力没有提升，有的甚至下降，因此雇主不要再请更多人。

“换政府后，很多政策依然不明朗，雇主不愿制造新工作，因为这会出现额外成本，因此雇用率预计会黯淡。”

高生活费、低薪水、自动化及为合法外劳支付社险也是很多雇主暂停请人的原因。

服务业会因为游客下降7至8%而影响，因为政府会在明年落实出境税。

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“不只是服务业，所有领域都会避免增加人手。”

他指出，政府应该协助雇主及雇员，就好像新加坡曾经应对大量裁员时的做法，新加坡政府当时协助提升工人的技术，并协助被裁退的员工找到新工作或重新培训他们。

更多工作可由电脑机器完成

大马中小型企业协会会长江华强表示，一旦国家朝向更大的自动化步伐，将会发生大规模的裁员。

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他说，未来会有更多工作可以由电脑及机器完成，商业将不再需要工人去操作有关事务。

“工业4.0的焦点在于知识，雇主只会聘请高技术员工，若本地员工及毕业生无法达到市场的需求，未来就会有更多人失业。”

人力资源部长古拉说，今年有超过2万1000名员工被裁退，其中有四分一是大专或学士文凭，这包括高级经理、技术工人及专业人士。

大马雇主联合会日前预计会有5万名员工因为前朝政府的政策而失业，求职者人数会日益增加，而工作会变得僧多粥少。