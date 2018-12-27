国能云顶回弹．马股有望破1680点关口 截至早上9时30分，富时隆综指数升7.24点，至1679.84点。

（图：美联社）

多重好消息，市场忧虑情绪一扫而空，激励美国股市26日飙涨，也带动亚洲主要区域股市27日开涨。

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马股随区域股市开涨7.11点，至1679.71点，今日有望突破1680点关口。

截至早上9时30分，富时隆综指数升7.24点，至1679.84点。

富时创业板指数升41.80点，至4216.29点；富时全股项指数升63.30点，至11443.60点。

上升股有365只，下跌股70只，另159只平盘，成交量3亿6680万股，值1亿6369万令吉。

国际油价暴涨，带动油气股，大红花石油（HIBISCS,5199,主板能源组）升4.5仙或5.81%，至82仙。

布拉能源（SAPNRG,5218,主板能源组）升0.5仙或1.72%，至29.5仙。

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回应永利控告美国赌场建筑抄袭消息，云顶大马（GENM,4715,主板消费产品服务组）回扬1仙，至2令吉96仙；云顶（GENTING,3182,主板消费产品服务组）升7仙或1.16%，至6令吉09仙。

顶级手套（TOPGLOV,7113,主板医疗保健组）升11仙或1.95%，至5令吉76仙。

国家能源（TENAGA，5347，主板公用事业组）昨日遭抛售潮洗礼后，今早回升6仙，至13令吉60仙。

32亿售飞机和派息，亚航集团（AIRASIA,5099,主板消费产品与服务组）股价继续扬升5仙或1.77%，至2令吉88仙。