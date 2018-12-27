丁杰隆．反思“新马来西亚”挑战 选民期许的“新马来西亚”政府在处事上应该更加开放、透明和制度化，并且符合民主、公平和正义。政府所有的资讯必须是容易获取的，摊开在太阳之下，才能有利于监督和制衡。

自509全国大选马来西亚首次实现政党轮替后，有关对“新马来西亚”的诠释，尽管认同前民主及经济事务研究中心首席营运员杨淑雯点出，国内不同群体对“新马来西亚”拥有多重想像乃是执政联盟的最大挑战，但实际上主流的讨论，仍然离不开族群和宗教观点，却忽略了促使希盟政府支持率下滑、各项改革议程裹足不前的另一层面，乃是背后隐藏看不见的权力治理关系（governmentality）和意识形态作祟。

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愈来愈多民众会认为，希盟政府和国阵政府没有不一样。这些都是希盟政府必须极力摆脱的负面印象，且无法避免，或刻意模糊，尤其是晚近大量国阵议员跳槽之后。

归根究底，进步和改变的政治，尚未完全落实在普通百姓的生活中，民众感受细微。民众开始怀疑，这仍然是一个以大家长式领导和统治的国家，和1980年代的马哈迪主义没有不一样，内阁会议多由马哈迪一锤定音，其他盟党的部长并没有据理力争，下情无法上达；这仍然是一个是由精英阶级规范普通百姓应该如何过活，决定什么是对人民最好的国家。因此，政府有许多原本自认怀有理性和善意的政策，在未经咨询或扩大参与讨论下就贸然宣布，反而引起极大的反弹与嘲讽，结果被迫一再U转。

第二，不能让“国阵模式”——密室政治死灰复燃。

许多带有进步和理想主义、备受尊重且拥有极大光环的政治和社运领袖在进入体制之后，无法获得发挥，过去大家坚持的民主参与，开放讨论，突然一切打回过往“内部争取”、“黑箱协商”的原形，由少数人来为大家做决定。

比如，民众不能明白，同样在彭亨，为什么东海岸铁路计划可以不惜赔偿巨额，说终止就终止，但是欲要关掉莱纳斯稀土厂，却要用专业和技术的霸权语术来忽悠听不懂的小市民？在废除强制死刑议题上，可以不惜一切坚持闯关寻求通过，甚至政治绑架国会议员不支持即辞职，但是在决定是否签署联合国《消除一切形式种族歧视国际公约》（ICERD）却是另一标准？

第三，对大部份公务员来说，政党轮替和新秩序的产生可能是始料未及，以致产生难以接受或抗拒走出舒适圈的心态，因为任何的“新改革”或“新改变”都是有异过去做法，变相“做多工”。所以，希盟政府的另一挑战在于如何驾驭国家机器，而不是在无形的博弈中反被后者“异化”、规训乃至最后妥协被收编，向保守建制势力靠拢。某些部长被牵着鼻子走，听信体制内高级公务员多于幕僚或基层的进谏，以致言谈开始变得官僚，或在国会答辩中走调，这是让人担心的迹象。

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选民期许的“新马来西亚”政府在处事上应该更加开放、透明和制度化，并且符合民主、公平和正义。政府所有的资讯必须是容易获取的，摊开在太阳之下，才能有利于监督和制衡。比如在市议会中，许多时候开会的报告和读材仍然是最后一天或最后一晚才会电邮收到，这种故意怠慢的原因或许是因为官员要避免议员有充份准备和讨论而打岔原先铺排的议事，或仅把没有实权的市议员当作橡皮章欲求快速通过各种议案，但在同僚们过去几月的不断重复提出纠正，开会报告必须提前传送，市议会主席方才点头同意。从中可见欲要驾驭国家机器的难度，更何况是更上位且更庞大的联邦政府，以及无处不在的暗黑力量。