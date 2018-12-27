若学童升颍川小学‧学费将获退还‧颍川幼儿园推出报读优惠 陈氏颍川堂主席陈国才说，从明年开始，凡颍川幼儿园的学童，只要全年出席率超过95%、同时掌握至少60%书、写、算能力等条件，那在升上颍川小学一年级后，该堂就会退还所有幼儿园学费，以资奖励。

明年开始，颍川幼儿园学童毕业后升上颍川小学且符合条件，家长将获退还幼儿园学费，左起：陈裕才、陈国才及庄丽燕。（图：星洲日报）

（槟城26日讯）为增加颍川小学学生，即日起颍川幼儿园的学童毕业后若升上颍川小学且符合条件，家长将获归还幼儿园学费！

广告

陈氏颍川堂主席陈国才说，从明年开始，凡颍川幼儿园的学童，只要全年出席率超过95%、同时掌握至少60%书、写、算能力等条件，那在升上颍川小学一年级后，该堂就会退还所有幼儿园学费，以资奖励。

须符合条件

符合条件的学童家长，将获退还11个月的学费，即990令吉（上课11个月）。如果学童在颍川幼儿园上学两年，就获退还两年学费，退款由颍川堂承担。

若学童出席率及学业成绩达不到要求，家长仍可获退还半数学费，而若缺席是情有可原的，园方会考虑接受。

陈国才今日在新闻发布会上说，颍川幼儿园每月象征式收取90令吉学费和10令吉杂费，以及书本费，至于练习簿、背心及其他文具将由该堂赞助，以减轻家长负担。

他说，向家长象征式收取每月90令吉学费，是以免有人不珍惜或不认真看待孩子的幼儿园学习。

广告

颍川幼儿园附属在六条路颍川小学校园内，而原有的私人经营者不再经营后，槟城陈氏颍川堂决定拿回经营权并推出上述优惠计划，鼓励华裔家长报读该幼儿园。

出席新闻发布会者有陈氏颍川堂信理员陈裕才及颍川幼儿园园长庄丽燕。

颍川幼儿园经重新粉刷及装修，以新颖环境迎接新生。

招五六岁儿童 提供5天制

颍川幼儿园招收5岁及6岁儿童，提供5天制，每天上午8时30分至中午12时30分的课程，目前已有20多名学童报读。该园课程有根据教育部的课程纲要，园长是退休小学校长庄丽燕，另有一名退休小学副校长执教，也计划继续聘请教师。

广告

庄丽燕说，该园开办两班，可容纳共50名学童。

陈国才盼家长支持

陈国才希望获得家长响应支持，让孩子报读颍川幼儿园和颍川小学，以增加颍川小学的学生。

颍川小学目前共有53名学生。

陈国才说，考量到市区人口外流，学生来源逐年减少，颍川学校董事会曾经计划申请迁校，但去年与时任槟首长林冠英谈及此事时，林冠英吁请该校暂不搬迁，先给予5年时间，因为随着市区兴建可负担房屋，人口将回流。

报读颍川幼儿园的详情，可联络颍川小学（04-2611332）。