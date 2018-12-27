张庆禄．改革尚未成功 改朝换代逾半年，相信连最乐观的人都已察觉，政权更迭与新马来西亚之间，尚有一段距离，之前纠缠我国的问题，诸如种族主义、宗教因素并没有因为变天而烟消云散。

2018年国内最轰动最重要的事件，肯定是509大选政权更迭，没有之一。

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这是历史的转折点，不是桃花源的终点。告别了逾60年一党独大的格局后，我们拥有更广阔的空间，但这不意味迎来童话式的幸福结局。

改朝换代逾半年，相信连最乐观的人都已察觉，政权更迭与新马来西亚之间，尚有一段距离，之前纠缠我国的问题，诸如种族主义、宗教因素并没有因为变天而烟消云散。

换言之，马来西亚只是获得了重生的机会，并没有马上转型成一个开明、进步的社会。变天之初，激情澎湃，众人眼中所见皆是一片光明，未看到背后的混沌，这是可以理解的，然而时至今日，国人必须更理智地审度局势，确保国家往正确方向前进。

我们要认清的事实是：种族政治并没有因为变天而走入历史。

在大选中，只有三分之一的马来选民支持希望联盟，为了争取马来社会的认同，希盟不可能大步走向开明，告别种族政策。在政治考量下，希盟走的是改良路线，而不是采取彻底的改革行动。

再者，希盟的土团党是单一种族政党，虽然受制于希盟路线与盟党压力，土团党不可能运用巫统那一套，然而该党依附于种族政治，不会完全抛弃种族论述，致力于打造不分肤色宗教的新马来西亚。这不符合他们的利益。

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更重要的是，民间似乎也还没有准备好告别种族政治。虽然各族关系比起数十年前有所改善，但隔阂猜忌依然存在，族群身份往往先于国民认同。

早前，数以万计的马来人进行集会反对《消除一切形式种族歧视国际公约》（ICERD），再度突显种族因素在我国政治中的关键角色。

我们要明白的是：虽然局势发展不如预期想象，美好理想纷纷打了折扣，甚至货不对办，但是，至少在509大选，我们走出一条两线制，开创了两间店，促成竞争格局，不再重播单调的戏码。

有者对政治现势深感失望，这是人之常情，事实上希盟确实没有交出令人眼前一亮的政绩。然而，正是在这种转变的初期，更需要国人以积极的心态、理性的思维，继续关注政治发展，发出明确声音，协助推动朝野走向成熟政治，开创真正的新马来西亚。

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亲爱的朋友，改革尚未成功，2019年，继续努力。