王丽萍．换汤不换药 许多人民期许的新马来西亚是一个不分种族、宗教、民主体制获得改革，拥有清廉政府的国家，一些受访的社会分子与民众认为我国距离这些目标甚远，但不代表政府会失败而是需要更多时间去实现。

继发表“民主允许政治青蛙存在”后，首相兼土著团结党主席马哈迪再发表了若土团党和希望联盟拒绝前巫统领袖或国会议员的加入，等同于拒绝选民支持的谬论进一步合理化政治青蛙的跳槽举动。

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对马哈迪来说，这次大选显示巫统在乡区依然有影响力，拒绝前巫统领袖或国会议员的加入等于拒绝了这些选民的支持，让他们加入可以把一些选民带进，壮大土团党和希盟，一举两得。

依马哈迪的说法，这些前巫统议员跳槽似乎也有了一套“标准作业程序”，比如他们必须先离开巫统成为独立议员，展现对希盟的支持后才可以申请加入，但他们的言行举止还必须被“观察”之后才获得考虑。

国阵在大选中落败后离析分崩，巫统一些中选议员和党员纷纷出走和跳槽，并不是选民唾弃他们，而是他们出卖了选民。希盟接纳这些跳槽员也形同背叛了支持希盟的选民。这些加入希盟的政治青蛙也不能代表选民，土团和希盟充其量也只是吸纳党员的加入，人民却被这一群争权夺利的政客所“代表”了。

随着国阵各成员和巫统议员的加入与支持，希盟于纸面上在国会已掌握了三分之二多数席的优势，这或许应了马哈迪“壮大土团党和希盟”的目的，但在短短逾半年时间也看到对国家改革无益的激烈政治权力与利益斗争，而政治青蛙的被合理化更将是国家无穷的祸患。

许多人民期许的新马来西亚是一个不分种族、宗教、民主体制获得改革，拥有清廉政府的国家，一些受访的社会分子与民众认为我国距离这些目标甚远，但不代表政府会失败而是需要更多时间去实现。

讽刺的是在建设多元种族政治、团结多元化的马来西亚的高呼声中，种族与宗教主义依然横行，若继续放任玩弄种族与宗教主义者，并政治化一切课题，国家民主与体制改革议程只会愈发步履艰难，与人民的期盼渐行渐远甚至脱离。

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根据政策措施研究中心（INVOKE）民调显示，人民对希盟政府马首是瞻的马哈迪的满意度半年来下降了20%，从72%掉到53%；华人对他的满意度从87%下降至65%，马来人从66%下降45%及印度人从84%下降到64%。

这个民调结果当然有人可以不相信，但也非无迹可寻。

如果人民的期许还是被同一群政治青蛙、上街摇旗呐喊的种族与宗教主义分子“代表”，又何来新的马来西亚。