林健文．马哈迪纯熟的政治 依据苏格拉底的说法，国家政治会慢慢从贵族政治转为阶级政治，然后是寡头政治，民主政治，最后变成专制政治。假如我们认定509是一个民主政治的开始，那接下来我们就要面对专制政治的考验，如何把民主政治的生命延长才是我们真正的奋斗目标。

理论上来说，火箭属于中间偏左，马华属于中间偏右（或许已变成右派偏中），无论如何套用马华2.0在火箭身上是有点不恰当的。大家需要担心的反而是土团党会不会变成巫统2.0（事实上已慢慢形成）。

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一个共同体（联盟）的成立基本上是相辅相成的，在这样的情况下，每个独立团体所掌握的基本盘就是它存在的价值，也间接代表某个民族，州属，或认同它争斗目标的人群。要是独立团体每次失败以后就投靠敌对阵营，那这个独立团体就会被瓦解，形成一党独大的状况。日本，英国等的政治状况大概就是这样子。509以后，我们的政治状况和日本英国有一点相似。

台湾和美国的情况不同，每次都是两个主要敌对阵营在斗争，每个阵营掌握30%的基本盘，最后要争夺的就是中间的40%游离选票，所以两个阵营大概都是一个中间偏左，一个中间偏右，不敢贸贸然完全偏左或偏右。

柏拉图的理想国是不现实的，至少它在目前的社会并不会发生。反之，亚里士多德的城邦论至少间接反映了目前的政治情况。依据苏格拉底的说法，国家政治会慢慢从贵族政治转为阶级政治，然后是寡头政治，民主政治，最后变成专制政治。假如我们认定509是一个民主政治的开始，那接下来我们就要面对专制政治的考验，如何把民主政治的生命延长才是我们真正的奋斗目标。

老马比我们任何人都懂政治，他懂得如何在立君政体和共和政体中游走，他懂得如何利用人性的弱点来变成为他卖命的武器，他不只是一个枭雄，严格来说，他已经是一个成功的哲学家了，犹如柏拉图所说的，由一个哲学家当国王，可能是最理想的方法。

当然，哲学家国王这个概念，陆续被后来的殖民者利用来征服并统治亚非美洲落后的民族，美化了他们野心的一面。所以哲学家国王这个概念，还是需要建立在一个完美智慧和道德上，并非只是纯粹的哲学概念上。

最后抛出一个柏拉图的问题，大家问问看自己的答案是什么。你要一个有缺陷的民主体制（所有人都可能做出那样的行为），还是一个暴君统治（只有一个人从事恶劣行为）的国家。