梁国兴捐献毕生珍藏‧世界佛邮馆元旦起开放 这间设在槟岛祥德路槟城马来西亚佛教基金会会所的世界佛邮馆，面积只有800平方尺，看似平平无奇，但经过也是该基金会发起人之一的梁国兴和此项目负责人杨嘉仪导览后，人们可看到更大的世界，也看到此馆有别于一般的博物馆。

世界佛邮馆外观。

（槟城26日讯）68岁的佛教邮票集邮人梁国兴，在收集了40多年，约5000张50多国的佛教邮票、500封首日封后，有感于年岁渐长，并认为这批邮票如果可以展览，就可让更多人认识佛教，所以5年前就考虑要把邮票交给佛教组织设立佛邮馆。

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后来，原本不在他的5个佛教组织考虑名单内的马来西亚佛教基金会自我推荐，也获他的认可而设立了佛邮馆。

这间设在槟岛祥德路槟城马来西亚佛教基金会会所的世界佛邮馆，面积只有800平方尺，看似平平无奇，但经过也是该基金会发起人之一的梁国兴和此项目负责人杨嘉仪导览后，人们可看到更大的世界，也看到此馆有别于一般的博物馆。

梁国兴舍弃了国外较庞大，并拥有人力和财力的佛教组织，选择了马来西亚佛教基金会。他说，这是因为其他的佛教展览馆太大，他的邮票可能只占据一个小角落，同时也需要轮替展览，要花好几年才能展完全部。

世界佛邮馆内部。

先从槟城做起

同时，梁国兴人在槟城，他说，世界佛邮馆就先从槟城做起，长远看的话，以后也可在吉隆坡的马来西亚佛教基金会办更大型的梁国兴世界佛邮馆。

梁国兴参观过许多邮票馆，但从没看过佛邮馆，所以这所位于槟城的世界佛邮馆，相信也是独一无二的。

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在这之前，他在马新和台湾办过4场展览，并在国内、新加坡和汶莱有200多场分享会，遇过3名收集佛教邮票的爱好者，但对方收集的都没有他的齐全和多。梁国兴依据《邮票目录》略为估计，其收藏的佛教邮票已达90%。

他说，世界佛邮馆的邮票，会每4个月换一次展览主题。

梁国兴。

展览板可借展出

他说，他们做好了现成的展览板，镶好邮票，在世界佛邮馆展览过的主题，可以让其他有意展览的佛教组织展出，等到世界佛邮馆要用回有关主题时再取回。

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他也欢迎任何人捐助佛教或非佛教邮票。

他说，在英国的大英义图书馆有所邮票馆，邮票展示收在类似抽屉的夹子里，拉出来看再放回去，人们虽看到很多邮票，但不知道故事和意义，而世界佛邮馆除了展示邮票，还会放大邮票并在旁说明，让人从中很深入地了解佛教。

梁国兴也与马来西亚佛教基金会签约，要他们在2年内设立好佛邮馆，否则他有权取回已在6月交付给基金会的全部邮票。他此举是为了避免马来西亚佛教基金会拿了邮票后没有设馆，白白浪费他的交托。如果他在这期间去世，就由他的太太和孩子代表。

公众若对世界佛教遗产地图的展示板有兴趣，可要求印制成海报。

杨嘉仪：可上网预订游览

杨嘉仪说，今年7月开始，他们就马不停蹄地希望尽快设立世界佛邮馆，当时估计需要10万令吉（不包括运作费）也筹获了。

他说，佛邮馆不收入门票，但欢迎游客和公众乐捐，或购买展览主题的书籍、印有佛教四大圣境的随身碟做纪念品、《吉祥经》墨宝和大雨伞，以维持每月数千令吉的开销。他们也自制印有已圆寂的达摩难陀长老的限量版首日封，供大家购买和乐捐。

他说，由于馆小，同时有预约导览员服务，因此他鼓励大家上网预订游览时间和日期。

印有佛教四大圣境的随身碟。

世界佛邮馆自制印有达摩难陀长老的限量版首日封。

在世界佛邮馆拍照后，可送到邮局自制邮票。

7主题轮流展览

杨嘉仪说，世界佛邮馆有7个展览主题，每个主题轮流展出，目前展出的主题为浩瀚邮海游圣境（世界佛教遗迹），同时也出版《浩瀚邮海游圣境》，为佛邮馆筹款。每个主题展览也会出一本同样主题的书。

他说，他们会在网上预告不同的主题展出，也会在馆内的告示牌上通知，主题分为世界佛教遗迹、佛教圣境、佛陀的一生、众菩萨、佛教文化遗产、丝路及50个佛教圣地。

他说，馆内还有让艺术家，通过乐捐性质使用的个人展区，供各种佛教和正向艺术展览。

世界佛邮馆World Buddhist Stamps Gallery

地址129, Seang Teik Road, 10400 Penang.

电话04-228 7146

WhatsApp 019-418 7146

电邮[email protected]

网址www.wbsg129.org

开放时间星期二至日，早上10时至下午6时

正式开放日期2019年1月1日