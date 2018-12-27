廖济伟．期盼 被誉为“新大马时代”的来临，希盟政府推陈出不少新政策，力挽狂澜救国救民，大刀阔斧的挥斩前朝计划，令市场犹如看着一部部泰国惊悚片，不知新政府下一招又是什么招，步步惊心。

欢愉的圣诞节在指缝中不经意的过去了，接下来又到了迎接新的一年到来，新的一年，你有什么新期盼呢？

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回顾过去的一年，大马迎来了首次政党轮替，上演了一场场比“复仇者联盟”还要高潮迭起的剧情，与强国相比小小的国度的大马政局却引起全球关注，这还有赖于“华尔街之狼”的客串演出，才能让大马扬名海外。

被誉为“新大马时代”的来临，希盟政府推陈出不少新政策，力挽狂澜救国救民，大刀阔斧的挥斩前朝计划，令市场犹如看着一部部泰国惊悚片，不知新政府下一招又是什么招，步步惊心。

当然，市场的低靡也不单单是新政府的新政策所导致，更大的因素还来自美中贸易战的全球影响，特朗普的大美国英雄主义，和中国新崛起的“犯我中华者虽远必诛”的桥段，一来一往的过招打死旁边的小蚂蚁却浑然不知，人民算什么？面子才重要。

正当大人物们还在为着面子争得面红耳赤之际，远在偏远的海岸却不断的遭受天灾的袭击，灾难片的情节已经搬入现实中，慌忙逃窜却快不过海啸的吞噬，大人物只能在报章默哀安息，却没有更多国家的领导人愿意出资研究更好的防灾系统，来解救面对天灾渺小的人类。

期盼的2019年，政局能够更稳定，政府推出政策前多咨讯民意，多一点点豁达的心胸来接受反对的声音，才能看到自己不足的地方；招资引商解决民生课题是政府首要任务，而非继续削弱反对党势力，打压反对党的成长。

市场经济面，则需要政府推出更多惠民惠商的政策，羊毛出在羊身上，最终落实的恶果只会回归施政者的身上，这是再自然不过的事情。

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大国之间的战役，只能靠着念力希望大大们不要再干预市场经济，回到冷战期间只会两败俱伤，最终没有真正的胜利者；至于天灾，只能期盼人人在灾难前还有那一丝丝真善美的存在，而非暴露出人性的丑恶，这是灾难，也是一种考验。

2019年不期盼太多，只希望风调雨顺，国泰民安，简单8个字，道出人民心中想要的期盼，你呢？