蔡镇燊．跳槽不能提升巫裔对希盟的支持 能改变巫裔支持率的不是马来领导人，而是全面的国家经济政策。马来选民害怕的不是非马来领导人的势力会一手遮天，而是在执政时把马来人的种种困境、挣扎和权益给忽略了。

大量的巫统党员跳槽土团党不是新鲜事了，但到了今天，众人还是不知道他们跳槽的目的究竟是什么。有土团党的党员说他们接收40多名巫统成员是为了防备一股推翻马哈迪的势力。但土团党三番四次解释他们跳槽的理由则是为了提升马来选民对希盟的支持率。

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我们可能没留意到，希盟第十四届全国大选的巫裔支持率只是介于20%至30%。巫裔身为多数民族，希盟获得如此的巫裔支持率和结果可说是燕巢危幕。若不是那10%至20%的马来选民因为想拯救国家经济的衰弱，选择投给有经济改革策略的希盟，今日，根本不可能变天。换句话说，希盟该赶紧提升马来选民的支持率。

但，就凭拉拢前朝巫统党员加入希盟来提升巫裔支持率，谈何简单直接。再说，吸引一班已经被人民多次拒绝的巫统领导人入土团党会贬低希盟想改革的价值和斗志，同时降低了曾经对改革满怀忠诚和期待的巫裔与非巫裔改革者的支持和信任。满头理想主义的青年也会因为土团党近期的一举一动，当初对希盟热腾腾的信任，也渐渐退烧了。

巫裔支持率不是单凭纳入多个马来政治人物就会有所提升。如果靠着马来政治人物就能得到巫裔选民的支持，那巫统根本没有机会在这次的大选中落败，况且对垒的是支持者种族多元的希盟。又，土团党和诚信党都是全巫裔党，但在大选中的巫裔支持率却比公正党还来得低。这一切都能确切证明了单靠拉拢马来政治人物是不能直接改变巫裔对于一个党派的支持。虽然领导人的种族背景有着一定的影响力，但如果将领导人的种族背景成为单一的考量，可能又会弄巧反拙。

其实，巫裔选民跟其他种族的选民没什么不同。到了大选的重要关头，他们的考量跟其他选民都是一样的。能改变巫裔支持率的不是马来领导人，而是全面的国家经济政策。马来选民害怕的不是非马来领导人的势力会一手遮天，而是在执政时把马来人的种种困境、挣扎和权益给忽略了。希盟能否在第十五届大选后继续执政，就得看他们是否能大量提出并实践对巫裔有利的政策。希盟必须在这动荡不定的格局中寻找拥护马来选民的政策，且一定要有能力对马来选民说：“我们看见了你，就不会轻忽、轻视”。虽然如此，这并不表示希盟可以忽略非马来人的处境和权益。

拉拢巫统成员和实行对马来民族实惠的大政策，前者比后者容易多了。大策略需要长时间的规划、商讨，还要有着繁复曲折的监测与评估，而且还需要长期实施新的方案。相反，直接拉拢一群马来领导人，不用一天就可大功告成。这当然易如反掌，简单多了。

事实上，我最忧虑的并不是希盟在拉拢前巫统党员以后，巫裔的支持能不能增加，而是在巫统大群搬迁到希盟以后，对改革死了心的斗争者是否会大量增加。在每场斗争中要维护的不是领导人，而是我们在这社会共同进退的理念。每个人总会老去，但我们的社会一定要秉持着不会衰老的国家理念，让后人继续为想要的生活前进。

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已经陪伴前朝反对党长达二、三十年的死党们，你们还在吗？