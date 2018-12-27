32亿售飞机．亚航料再派特别股息 亚航集团（AIRASIA）以32亿脱售飞机，分析员皆看这项减债加强现金流计划，该公司投资者更可以期待再次派发特别股息。

（吉隆坡26日讯）亚航集团（AIRASIA,5099,主板消费产品服务组）以32亿脱售飞机，分析员皆看这项减债加强现金流计划，该公司投资者更可以期待再次派发特别股息。

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亚航发文告指出，独资子公司亚航航空资本（AACL）将以7亿6800万美元（32亿令吉），脱售子公司Merah Aviation100%股权及25架飞机资产，予美国私募投资公司Castlelake的间接控制的ASAir Lease。

同时，AACL签署了售后回租协议，以每年3亿4800万令吉回租25架飞机，此外回租预计2019年送到Castlelake的4架新飞机，但还未定价。

首次售飞机派特别息40仙

这是亚航第二次脱售飞机，首次脱售后该公司派发每股40仙特别股息。

肯纳格研究预计，脱售活动中亚航将获一次性1亿7490万令吉的净收益，而脱售所得金额在清除亚航的债务及支出后预计将剩余30%，管理层可能再派发每股10至12仙特别股息回馈股东。

达证券指出，所得的剩余金额为12亿9970万令吉，相等于每股39仙，预计该公司将再派发特别股息，潜在股息达36仙（末季派发每股28仙特别股息及2019财政年每股8仙股息）。

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明年有望派高息

丰隆研究也表示，基于大马亚航（MAA）的强稳收入及持续的脱售资产计划下，该公司将在明年持续派发较高股息，给予7.3%周息率预测。

而MIDF研究预计，亚航2019财政年周息率在4.7%，料将派发每股13仙股息。

肯纳格认为，亚航集团将持续进行降低负债努力，包括销售飞机以进一步强加其最新的负债表。

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该公司自2018年第三季脱售飞机给予全球飞机管理巨头BBAM后处于净现金状态。

肯纳格认为，亚航管理层未来将继续推行扩展计划增加其市场份额，尤其在竞争对手缩减客容量后，亚航更是希望2019年里让菲律宾和印尼业务转亏为盈。

放眼菲印业务转盈

在亚航航油价格对冲政策下，该公司管理层对冲布兰特油原油价格，在2019财政年首季于每桶67.24美元对冲48%及次季在每桶65.40美元对冲27%。

肯纳格相信，亚航将把该出售活动所得的剩余金额大部份投入其数码业务，亚航有意与伙伴谷歌、空巴——智能天空（s k y w i s e）和数据挖掘公司Palantir接触，整合机器学习大数据平台，以改善其航空公司营运，在未来达至节约成本，媲美其他轻资产公司如东南亚的Grab和Go-Jek。

MIDF指出，亚航集团通过该脱售活动将取得强稳的净现金，并可在不需负担拥有飞机的经济重担下，扩展其航线网络。脱售活动结束后亚航净现金将增至24亿3000万令吉，料将辅助其重视数码化心愿及用于投资。

长期而言可加深亚航和Castlelake之间的关系，望未来取得更多租赁飞机的机会。

艾芬黄氏研究看好该脱售活动，将导致亚航转型至轻资产模型，降低总负债率从0.53倍至0.24倍。