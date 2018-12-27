星观点．让人民享有合理油价 国人通勤及各项运输都依赖汽油，价格能按市场价格浮动，让国人享有合理汽油价格，是政府的承诺。

国际原油价格在10月份高企之后，目前呈跌势难止，是14个月来最低，圣诞节后恢复交易，布兰特原油期货一度报每桶49.93美元，自2017年7月以来首度跌破50美元大关。随着国际油价大跌，国内舆论要求政府应该将汽油价格调低至合理水平，以反映真正的油价，惠及人民。

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根据粗略计算，一般认为当美国原油价格跌至每桶约45美元，国内RON95汽油价应该定在每公升1令吉90仙，始为合理价格，更有人认为RON97和柴油价格也必须同时下调。

目前我国RON95汽油零售价格定在每公升2令吉20仙，柴油则是2令吉18仙。希盟上台后从6月7日开始把RON95价格稳定在此价格。国际油价上涨时，依此定价，为了补贴价差，政府从5月至11月承担了逾58亿令吉的津贴。

基于目前的汽油零售价是每个月根据自动价格机制制定，即根据之前一个月的石油平均价格以及汇率来定价，不能及时反映实际价格。无论如何，舆论认为由于国际原油价格已经下跌一段时间，国内汽油零售价理应及时调低，以避免发生人民倒回津贴政府油价的情况。

有鉴于此，财政部长林冠英宣布政府从明年1月1日调低RON95价格，并重新实施油价自由浮动机制，每周检讨油价，以便更快速跟上国际市场价格等等变化，国人可以更快速享受到油价下调的利惠。据了解，国际油价低时，政府会每周检讨汽油零售价，一旦国际油价上涨，零售价则会设定在顶价2令吉20仙，直到明年落实针对目标群体补贴RON95为止。

汽油零售价能及时调低对于消费者来说是好消息。但是恢复油价自由浮动机制，油站经营者则另有意见。经营者警告，1月1日起消费者可能面临汽油供应短缺的问题，这是因为鉴于价格即将降低，大多数运营商将拒绝在月底重新填补汽油储备，以免以高价购入，却须以低价售出，导致损失。油站经营者无法决定储备量，那是由石油公司定夺。他们建议政府允许油站经营者以委托代售的贸易方式购买汽油。

国人通勤及各项运输都依赖汽油，价格能按市场价格浮动，让国人享有合理汽油价格，是政府的承诺，唯商家的忧虑也是政府必须考量的层面，如何做到双赢和面面俱到，那是给予政府的考验。