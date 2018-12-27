宋明家．张学友如何编辑基因？ 警察为什么能够接二连三在张学友演唱会抓到逃犯，完全是仗了“天眼”系统的神通，根据智慧安保人脸识别系统，在茫茫人海里，短时间内迅速扫瞄数以千万计的观众脸部，并锁定通缉犯的脸部构型，成功抓获通缉犯。

歌神张学友很神，在中国开演唱会都能“协助”警方抓到通缉犯，从歌神升级为“捕神”。

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歌神真的有“捕神”那么神吗？

中国公安局当然不同意。

警察为什么能够接二连三在张学友演唱会抓到逃犯，完全是仗了“天眼”系统的神通，根据智慧安保人脸识别系统，在茫茫人海里，短时间内迅速扫瞄数以千万计的观众脸部，并锁定通缉犯的脸部构型，成功抓获通缉犯。

刚好一些朋友问起最近常在媒体看到的基因编辑“CRISPR-Cas9”到底是怎么一回事。

事关中国科学家宣布使用CRISPR-Cas9成功“制造”世界首例免疫爱滋病的基因编辑婴儿，在学界掀起滔天巨浪。

首先我们必须先理解，人类的许多疾病，都和有缺陷的基因或DNA有关。

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所谓基因编辑，就是使用基因工程技术，在有关目标基因删除或加入小片段DNA，或更改基因的DNA密码，以改变基因的功能，进而改变生物体的特征（改善病征）。

而CRISPR-Cas9，则是目前最先进的基因编辑方法。

它源自于自然界（部份）细菌的免疫系统，以CRISPR（Clustered Regularly Interspaced ShortPalindromic Repeats）机制，和一种蛋白质CRISPRassociated（Cas），来对抗入侵细菌的病毒，以消灭病毒DNA。

是的，别以为细菌很厉害，可以害死人类，它们其实也有致命天敌：病毒。

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CRISPR，就是某些细菌对抗病毒的防御机制。

2012年，科学家操纵、改良细菌的CRISPR系统和Cas蛋白质（基因剪刀），精准剪切或修改任何一段人类基因DNA，研发出CRISPR-Cas9这个基因编辑技术，并用在药物研发、基因治疗等研究。

你可以想像张学友演唱会的体育馆，是一个巨大的细菌细胞；通缉犯（病毒和它的DNA）为了看演唱会，走入体育馆（入侵细菌）的那一刻，就已经被警察的天眼数据库系统（细菌的DNA数据库）侦测到了，天眼系统随之释放“逃犯信息”（细菌内的DNA数据库制造并释放“CRISPR RNA引导分子”）；很快的，警察（细菌的基因剪刀Cas蛋白质）带着“逃犯信息”（“CRISPR RNA引导分子”），在茫茫人海里（数以千亿计的DNA序列里），准确抓到通缉犯（Cas剪刀蛋白质准确锁定病毒DNA，剪断它、消灭它）。

以前的传统基因治疗，需要把病人体细胞（比如干细胞）抽出体外，再用基因工程技术把外来的“好基因”，导入人体细胞，在实验室大量繁殖后再送回病人体内。这种旧方法无法准确把外来DNA插入病人基因组，也耗时耗工耗钱。

但CRISPR基因编辑却可以直接在细胞内（比如早期胚胎）编辑DNA，依靠CRISPR RNA引导分子，在细胞里的茫茫“大海”（基因组）中，迅速和准确的找到目标坏基因，并修改基因的坏DNA序列，达到治病效果。这种方法相对廉宜的多，也比传统方法快和方便。

以前发生罪案，总是要很多很多警察，无日无夜的调查观看每一个CCTV录像，去追踪可疑人物；这种办案方法费时、费力又低效。

传统上，警方查案是这样，基因治疗也是如此。

但未来不用那么麻烦！

例如，一个人得癌症，医生可以利用CRISPRCas9自动识别“天眼”系统，一下子就可以在庞大基因组里，找到免疫细胞的相关基因和DNA，修改它后，就能让免疫细胞更有效杀死癌细胞。

张学友也曾经唱过，CRISPR的RNA引导分子，能在茫茫DNA大海里，始终准确记挂着遥遥万里外“远方的她”，毫无偏差的找到血癌真正致病的基因：“在远方的她此刻可知道，这段情在我心，始终记挂……”

“遥遥万里，心声有否偏差；正是让这爱试出真与假……”

但可惜了歌神的“她”，没有生逢CRISPR年代，没得使用基因编辑技术，及时治好她的血癌。

“但这天收到，她爸爸的一封信，信里面说血癌已带走她……”（摘自张学友《遥远的她》歌词）呜呼！悲哉！