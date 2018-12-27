陈嘉盈‧继母都那么狠毒吗？ 我一年前在一次的活动上认识了一名漂亮的小女孩。她只有5岁，她说的这一句话，给我留下了深刻的印象。

“阿姨，是不是所有的继母都像白雪公主里头那邪恶的巫婆那样？都是坏母亲？”

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我一年前在一次的活动上认识了一名漂亮的小女孩。她只有5岁，她说的这一句话，给我留下了深刻的印象。

也许是工作的缘故，我对她特别好奇，三番几次主动登门拜访，渐渐地与她和她的家人熟络，她也开始对我敞开心怀，倾诉心事。

小女孩两岁的时候父母离异，她跟着父亲长大。女孩一直渴望有个好继母，有个完整的家。三岁那年，她的父亲带着一个女人回到了家里，那人就是她的继母。

孩子的婆婆说，这孩子很爱她的继母，也许是因为害怕再失去一个母亲，于是对继母是百般讨好。她很独立懂事，会照顾自己。她懂得叠被子、洗碗、打扫和料理简单的家事，从不敢让继母为她操心。

她还有一个超暖心的举动，每个早上会趁继母未睡醒，或未留意之下偷偷亲吻继母额头。婆婆说，她无意间看到这一幕的时候，心里自然五味杂陈。婆婆问她，为甚么不直接表达爱意，她说怕继母不喜欢。

这小女孩的懂事、乖巧，太让人心疼了。我同时更好奇，她为甚么会问“邪恶巫婆”

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那样的话？细问之下才知道，原来她口中的继母人前人后，表里不一。在外人面前，她是慈祥善良的母亲，在孩子她爸眼里，她更是位温柔贤惠的而又称职的妻子。

然而背地里，继母会趁孩子爸不在家时，拿孩子出气，有时大力捏孩子的脸蛋，每次跟孩子爸吵架以后，可怜无辜的孩子必得罚跪以“代父谢罪”，她更多番利用孩子对她的爱，指使孩子做这做那，几乎替她包办所有的家务活。

继母处理这些事时小心翼翼，确保孩子身上不留伤痕，直到有次孩子她爸出门忘了带东西，折返回家听见妻子正虐待孩子，才揭穿妻子的阳奉阴违。孩子他爸当时气得要把妻子赶出家门，没想到孩子咚一声就跪了下来，泪如雨下地请求父亲原谅继母。

孩子的善良和举动感动了她，她又为自己的所作所为感到羞愧难受，第一次紧紧地抱着孩子激动嚎哭，承诺日后真诚对待孩子。她也真的说到做到，一家人现在过得非常幸福。

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孩子婆婆曾希望我能以自身经历对她媳妇进言相劝，然而我告诉她，话再多也比不上孩子教会我们的事，以及那几分钟真真切切的感受。

处于尊重与不伤害原则下，保密他们身份，希望他们能够一直幸福下去。

（作者为本报记者）