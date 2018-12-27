李勇翔．别让负面新闻影响情绪 家事国事天下事，事事关心，这句话的背景是在消息不流通的古代。放在这资讯泛滥的时代，“事事关心”会不会反过来对读者造成情绪上的负担，弊大于利呢？

家事国事天下事，事事关心，常被用来勉励学子不要把目光局限在私事家事上，同时也要关心国家大事和周遭事物的发展，才能开拓视野，对提升格局也大有裨益。

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然而这句话的背景是在消息不流通的古代。放在这资讯泛滥的时代，“事事关心”会不会反过来对读者造成情绪上的负担，弊大于利呢？

英国卫报早前就曾刊登一篇题为《同情心疲惫在24小时新闻时代中是否无可避免？》的报道，讲述接触过多的负面和悲情新闻，会渐渐消耗人们的同情心，令人变得麻木、无助。

我们的生活中不乏这样的例子。笔者就观察到有不少网民对希盟的反弹，甚至还有人说希盟不如国阵，这显然和近来一系列的负面新闻有关。

希盟真的有这么差吗？身为新闻从业员，我还是无法忘怀在国阵执政后期的压抑气氛，那是空气中弥漫着无助和心灰的氛围，人们想不到可以做什么来改变；正因如此民众才会在大选中表现得那么热烈，因为这真的是一个可以改变现状的机会，而国阵也遭遇前所未有的大败。

其实现在的情景和阿都拉刚上位的时候有点类似，民众对新人、新政府上台抱有很大的期待，当他们发现改革的步伐比想像中缓慢时，难免会产生失望的情绪。然而很多人低估了改革的难度，阿都拉的一些举措激起党内保守派的反弹，最终导致他下台，而现在希盟一些政策也一样遭保守派的指责，又因为没有强大的民意基础撑腰只好U转，却又被指没有原则。很多时候我们忘了，希盟上台还不到一年，期待他们马上立竿见影有些不现实。

然而在这资讯发达的时代中，政治人物的一举一动都被放大和引起猜测，并通过网络和社媒进入我们眼中。在过去，人们主要是通过报纸、电视的新闻报道来获取资讯，现在人们一天24小时都有可能暴露在种种新闻之下，情绪上难有喘息的空间，自然就更容易引起情绪上的反弹。

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那么该如何处理这些情绪呢？笔者的看法是减少花在社媒上的时间，同时不要把情绪带入每个新闻。这么说或许有些无情，但世上的悲剧并不罕见，如果要一一去同情的话，别说帮人，连自己都会情绪低落。把关心限制在自己和亲友，还有一些大事就够了。有多大的头戴多大的帽，与其关心政客的口水战，还不如想怎样才能改善自己的生活更有生产性。毕竟自己的生活，还是要由自己来负责。