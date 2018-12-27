梁樱慧‧重金属中毒，离我们远吗？ 很多人都觉得重金属中毒离我们很远，殊不知它已经潜入了我们日常生活里。

很多人都觉得重金属中毒离我们很远，殊不知它已经潜入了我们日常生活里。

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我们吃的用的，例如海鲜、大米、中药、化妆品、染发剂、油漆，甚至儿童玩具、蜡笔等等都可能重金属含量超标。

重金属中毒是指有毒量的重金属在人体软组织中积累。

重金属会导致体内细胞无法获得营养、排出废物，也无法产生能量。最常见导致人类中毒的重金属有铅（lead）、汞（mercury）、砷（arsenic）和镉（cadmium）。

万物皆有毒，只要剂量足。

许多重金属，如锌（zinc）、铜（copper）、铬（chromium）、铁（iron）和锰（manganese）是人体所需的微量元素，但若是超量服用就会对身体有害。

不同的金属其安全摄入量也不一样，所以大家一定要注意且控制在安全范围内。

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重金属中毒有几种表现：一）胃肠道反应，如腹痛、腹胀及腹泻等；二）周围神经受损症状，出现失眠、多梦、易早醒、手足麻木、浑身乏力等；三）肾脏受损，表现眼睑水肿，大量泡沫尿，脚腿部肿胀等。

一般来说，人体从接触重金属到出现中毒的临床表现，需要一到两个月的时间。

因此，如果出现以上症状，并且在发病前一两个月内使用化妆品或服用成份不明的中药，或有接触过化学物质者，应及时查一下血液中的重金属含量，谨防重金属中毒。

由于污染的蔓延，贝类和海鱼已经成为重金属汞、砷的最大来源。

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所以，吃海鲜每天最好不要超过一种，数量不宜超过100克，尽量食用体积小的海鲜，不吃或少吃鱼头、鱼皮、内脏、鱼卵及鱼翅。体积大的海产处在食物链较高层，所以体内集含的污染物也较多。

中药一向以温和、副作用小而著称，但是有些中药如雄黄和朱砂是有毒性的。朱砂含汞，雄黄含砷，长期大量使用朱砂、雄黄等，可导致这些重金属蓄积在人体内。

此外，重金属也很容易积沉在动物内脏。

一旦动物吃了不安全的饲料，饮用被重金属如镉污染的水，这些重金属等有害物质就会积累在内脏里。除了动物内脏，喜爱皮蛋的朋友们，也需减少其摄取量并选择无铅皮蛋。

铅笔虽然不是用铅制造的，但是一些铅笔外面包裹多层油漆或一层彩色塑料膜，油漆和彩色塑料膜含铅量高，若儿童长期咬铅笔可能会造成血铅超标，引发慢性铅中毒。

总的来说，要预防重金属的摄入，就要注意所吃所用的东西，尽量减低食用可能含有重金属的食物、易拉罐饮料、谨慎购买有批准文号的化妆品等。

若怀疑重金属中毒时，应及时处理，尽快送往医院救治。

下次见面，让我们来了解如果吃了毒蘑菇要怎么办？

（作者为国家毒物中心化验室主管/大学讲师）