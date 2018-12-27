破怀二胎传闻？应采儿带Jasper初尝滑雪 应采儿在微博写道：“平常胆子挺小的，想不到滑雪这么猛，第一次滑雪，妈咪表示很满意”。视频只见Jasper全副武装，穿梭在被白雪覆盖的森林里面，滑雪动作流畅，平衡感超强。

（中国27日讯）近期频频被传再度有孕的应采儿，昨日被网民捕获与Jasper在日本滑雪，她今日就上传儿子滑雪视频，大赞儿子第一次滑雪就表现不错。

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应采儿在微博写道：“平常胆子挺小的，想不到滑雪这么猛，第一次滑雪，妈咪表示很满意”。视频只见Jasper全副武装，穿梭在被白雪覆盖的森林里面，滑雪动作流畅，平衡感超强。

不少网民看完第一次滑雪的Jasper后感慨道“比我滑的好多多多了”、“我也表示很满意”、“传说中的天才呗”。同时也有网民认为，应采儿参与如此剧烈运动，疑似破除不久前怀二胎的传闻。

应采儿和老公陈小春2010年结婚后，育有一子Jasper，一家三口的可爱互动，吸引大批粉丝的喜爱。早前她就曾透露想生二胎的心愿，更在po出的照片中，身旁放着一罐“孕期用复合维生素”，近日也被拍到带着儿子现身婴儿用品店，让她疑似怀孕的消息更加甚嚣尘上。