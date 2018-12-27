第三季全球城市住宅指数．吉隆坡房价跌0.6% 根据国际产业顾问公司莱坊（Knight Frank）调查报告指出，吉隆坡房价在2017年第三季至2018年第三季的12个月下跌0.6%，期间亚太区主要城市房价平均上涨6.2%。

（吉隆坡26日讯）吉隆坡房价一年来首度下跌。

广告

根据国际产业顾问公司莱坊（Knight Frank）调查报告指出，吉隆坡房价在2017年第三季至2018年第三季的12个月下跌0.6%，期间亚太区主要城市房价平均上涨6.2%。

根据莱坊“2018年第三季全球城市住宅指数”报告，大马首都吉隆坡住宅产业今年第三季的价格微跌0.6%，这是12个月来首度下跌，让吉隆坡加入世界其他一级城市，经历住宅产业价格下跌的局面，其中英国首都伦敦期间房价跌0.3%、澳洲墨尔本降1.5%，中国上海下跌0.2%。

报告概括150个城市，其中44个来自亚太区域。吉隆坡房价下跌，因此排名129位。

同期间，新加坡房价涨8.8%，排在28位；首尔房价涨9.6%，排名26位；东京房价涨3.6%，排名85位；台北房价涨2.2%，排名100位；北京房价涨0.4%，排名121位。

中东主要城市阿布扎比和迪拜的房价分别下跌3.1%和1.6%。

跌幅大的3个城市分别是瑞典首都斯德哥尔摩下跌7%、以色列的特拉维夫跌8%、意大利都灵跌13%敬陪末席。

广告

3大影响

报告补充：“经济成长呆滞、新房产供应量偏高、人们的可负担能力受限，这些都是导致这些城市屋价偏软的原因。”

在2018年第三季，全球房产市场价格平均上扬4.5%，共有123个城市的房屋价格在过去12个月显示扬升。

亚太区增幅最大

广告

亚太区域在2018年第三季的房产价格增幅最大，过去12个月上扬6.2%，冠压全球其他区域市场房价。

在亚洲有6个城市，是今年来产业表现最佳的城市，其中4个来自印度.这些城市分别是中国西安、印度艾哈迈达巴德、海得拉巴、班加罗尔、香港和印度苏拉特。

这6个城市当中，中国西安房价涨最大，截至2018年第三季的12个月，屋价上涨20%；西安是中国陕西省的古都，屋价涨幅几乎超越长沙（+10.9%）一倍，长沙为中国产业价格表现第二大城市。

艾哈迈达巴德房价涨19.6%，排名第二；香港房价涨15.8%，排名第七位。

报告指出：“西安市政府推出系列冷却产业市场措施，最新的是西安市民能拥有两间屋、非市民只能拥有单一房产。”

莱坊亚太区域研究经理尼古拉斯赫特说，2018年第三季的住宅产业价格升势，亚太区域市场走在前端，冷却产业措施、调高利率、买家购兴减弱，料影响亚太市场的排名，这些因素将导致产业市场以缓慢步伐进入2019年。