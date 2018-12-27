槟耗逾1180万修28组屋‧佳日星盼私人发展计划相助 他说，单在南美园宏愿组屋，州政府至11月份就耗资140万令吉提升及维修，当中54万8347令吉6仙进行提升工程，81万6229令吉42仙维修公共设施。

宏愿组屋居民感谢佳日星及章瑛协助提升及维修设施。

（槟城‧大山脚26日讯）槟州房屋及地方政府委员会主席佳日星说，今年至11月份，州政府已耗1180万7275令吉67仙，提升及维修州内28座人民组屋，有1万3288个家庭受惠。

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他说，州政府能提升及维修人民组屋的儿童游乐设施，看不出为何私人发展计划不能，希望私人发展计划也能协助维修及提升设备。

他说，单在南美园宏愿组屋，州政府至11月份就耗资140万令吉提升及维修，当中54万8347令吉6仙进行提升工程，81万6229令吉42仙维修公共设施。

“提升工程包括耗资21万7606令吉6仙建造一座儿童游乐场及美化景观、提升祈祷室8万6741令吉、提升小办公室11万1000令吉及更换楼梯扶手13万3000令吉。”

宏愿组屋进行景观美化并设有鹅卵石健康走道。

拨款粉刷宏愿组屋

佳日星说，州政府也已批准明年拨款150万令吉，粉刷宏愿组屋（估计耗130万令吉）及为人行道装置遮篷（估计耗20万令吉）。

他说，州政府通过妇女发展机构在宏愿组屋进行的各项计划也取得非常好的效果，居民协会预计明年7月份将自行承包宏愿组屋的清洁及保安工程。

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巴东拉浪州议员兼槟州行政议员章瑛说，宏愿组屋的租户获州政府津贴，因此以100令吉月租就可拥有居所，希望居民协助保护公共设施，勇于阻止破坏公物的行为。

她说，宏愿组屋的居住环境和设施已比以前改善了很多，希望居民共同负起保护的责任，好的环境才能造就成功的孩子。