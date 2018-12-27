吉校长空缺填补中‧3人调派新学校 他说，至于校长被调任的居林中正华小及万拉峇鲁光华小学，目前则只敲定中正华小由司南马育强华小校长叶保平填补。

居林万拉峇鲁教育局官员拉昔（右）移交调派文件给莫美凤。（图：星洲日报）

（吉打‧居林26日讯）吉打数校长退休留下的空缺正在填补中，至今已确定的是，至少3校长会在2019年新学年开课日，被调派到新学校。

广告

吉打州教育厅高级督学罗永忠接受《大北马》社区报访问时说，吉中老街场华小校长乃玲玲和吉南巴东色海尚正华小薛育诗校长，都在2018年终假期前正式退休，空缺分别由原居林中正华小校长黄振顺、原万拉峇鲁光华小学校长莫美凤填补。

他说，至于校长被调任的居林中正华小及万拉峇鲁光华小学，目前则只敲定中正华小由司南马育强华小校长叶保平填补。

16日生效

他说，所有调派于本月16日生效。万拉峇鲁光华小学及司南马育强华小的校长空缺，会待全国教育领导者专业资格课程（NPQEL）最新名单出炉后填补。

另一方面，觉民中学校长陈德祥退休后留下空缺，消息指当局已提呈人选名单给教育部，目前等待批文以迎接新校长到任。