这边刚修好‧那边又蚁蚀‧杨庆传愿助三巴央新民华小申拨维修 杨庆传今早在助理陈振业陪同下巡视新民华小，校长詹尤婵趁此反映该校面对的问题，要求杨庆传顾及该校师生安全，向政府争取维修校舍拨款。

课室内木制品的设备，许多都已有遭白蚁侵蚀的痕迹。（图：星洲日报）

（吉打‧居林26日讯）一列校舍刚修好，另一列又见白蚁踪迹，居林州议员杨庆传愿助三巴央新民华小争取维修拨款。

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杨庆传今早在助理陈振业陪同下巡视新民华小，校长詹尤婵趁此反映该校面对的问题，要求杨庆传顾及该校师生安全，向政府争取维修校舍拨款。

詹尤婵：已臻威胁安全阶段

詹尤婵指出，五六年级的课室刚在今年初完成维修并启用，礼堂旁的一至四年级课室又见白蚁踪影，根据董事会说法已臻威胁安全阶段。对此，该校已提呈23万令吉的维修报价予教育部，希望杨庆传能够协助跟进。

杨庆传说，日前一项交流会上得知新民华小问题，所以今日特意巡视，并表示会积极跟进拨款。

他也希望各方在处理问题时，能够相互配合，以便下情能透过他上达。

课室的门框已见白蚁蚕食的痕迹。

教育局同意设学前教育班

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教育局已原则上同意三巴央新民华小设学前教育班，詹尤婵促三巴央村民在2020年有5岁及6岁的孩子，可到学校登记并了解学前教育班事项。她说，教育局官员日前到校视察后，确认该校适合开办学前教育班，只需添置桌椅就可成事。所以，目前只等教育部正式批函，明年就能开办学前教育班。

她指出，由于三巴央目前没有幼儿园，因此需要开设学前教育班，更重要的是教育部开设的学前教育班费用全免，肯定惠及有需要的村民。

杨庆传也认为这对三巴央而言，是个好消息。

詹尤婵（左）向杨庆传指出课室内出现的白蚁踪影。