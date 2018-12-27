阿兹旺丁巴生集会出狂言·法庭延扣至周日 在日前举行的巴生集会上扬言号召攻击警局及口出狂言指首相署部长瓦达姆迪“贱民”论的大马马来人阵线（JMM）主席拿督阿兹旺丁，于今早被带到巴生法庭申请延扣时，虽很开心向支持者挥手，但却在走路过程中扑倒！

阿兹旺丁在走路过程中扑倒。

（雪兰莪．巴生27日讯）在日前举行的巴生集会上扬言号召攻击警局及口出狂言指首相署部长瓦达姆迪“贱民”论的大马马来人阵线（JMM）主席拿督阿兹旺丁，于今早被带到巴生法庭申请延扣时，虽很开心向支持者挥手，但却在走路过程中扑倒！

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阿兹旺丁是于今早9时19分在巴生北区警区的扣押下抵达巴生法庭，过后被推事批准即日起延扣4天，直至星期日。

囚车甫抵法庭时，还未下车的阿兹旺丁心情未受扣留影响，脸露笑容向支持者挥手。

阿兹旺丁下车后，由于他与好几名嫌犯手扣在一起，被带到二楼的法庭时，加上警员催促，他不慎在跨过一个走道时“扑街”，支持者和警方连忙向前搀扶。

不过，阿兹旺丁并没有受伤，他被扶起后依然保持微笑，并转头向支持者挥手。

今早前往为阿兹旺丁的打气的支持者约10人，当阿兹旺丁甫抵法庭时，支持者就高喊“拿督万岁"和“阿兹旺丁万岁”，情绪相当高昂。

现场也有两名中年妇女看到阿兹旺丁从囚车下来时，不慎触动情绪，激动放声哭。

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阿兹旺丁开心向支持者挥手。

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