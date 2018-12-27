油价跌不休．中印汇率贬．棕油价恐降至1980令吉 石油价格“跌跌”不休，打击棕油生产国推动生物柴油的士气，近期勉强守住2100令吉的原棕油行情恐怕面临更大冲击。

（吉隆坡26日讯）石油价格“跌跌”不休，打击棕油生产国推动生物柴油的士气，近期勉强守住2100令吉的原棕油行情恐怕面临更大冲击。

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明年中有望回升

《彭博社》调查显示，虽然2019年原棕油市场需先克服挑战和排除障碍，但市场普遍看好原棕油价格有望在明年中回升。

《彭博社》向15名交易商、分析员和种植公司高层的调查中值显示，市场预计大马原棕油期货指标价格可能在2019年首季跌至每公吨1980令吉的低位，然后在2019年中回升至2400令吉。

原棕油今日走低，大马衍生产品交易所的3月指标货盘中下滑34令吉，至每公吨2094令吉。

今年首11个月，原棕油行情重挫26.8%。

大马投行将明年原棕油平均价预测从每公吨2500令吉调低到每公吨2300令吉，预期油棕业将面临两大挑战，包括石油跌价和汇率变化。

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该行认为，如果石油价格继续下滑，印尼盾也节节攀升，印尼政府可能展延推行运用更多棕油的B25和B30生物柴油政策。

该行补充，实际上，印尼落实B20生物柴油政策后，业者纷纷提高生物柴油船运，这影响了原棕油运输业。

油价重挫28.8%

逼近熊市关口

目前，石油价格今年已重挫28.8%，逼近熊市关口。周三亚洲盘中，石油期货交投淡静，纽约期油涨1.46%，至每桶43.15美元；布兰特期油起0.89%，至每桶50.92美元。两者上日双双重挫超过6%，跌至逾一年新低。

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大马投行指出，除了印尼政策，两大棕油消费国中国和印度的汇率贬值也会打击原棕油行情。2017年数据显示，中印进口了大马23.8%棕油，印尼比例更高达36.6%。

“如果买家认为原棕油价格会下跌，他们往往延后进货，尤有甚者，印度买家也可能选择违约，这在原棕油价格疲弱之际甚为常见。”

肯纳格研究指出，原棕油价格今年已连续第二年下跌约20%，主因是世界首要生产国大马和印尼的供应量增加；同时，中国和印度等国需求呆滞。

大马的棕油库存量在11月增至创新纪录水平，而且可能进一步上升。当时供应过剩疑虑将原棕油价格拉低至每公吨1940令吉的价位，为超过3年来的最低水平。

在受访者当中，11人对2019年棕油市场展望保持乐观，因生物燃油使用量增加，与大豆油价差让中国和印度增加需求及厄尔尼诺现象会导致东南亚油棕种植区干旱，影响收成后供应量减少。

孟买经纪商和顾问公司桑文集团研究经理峇加尼说：“印尼和大马生物燃进展成功，棕油甲酯出口改善，是棕油前景的关键。季节性低产量，印度和中国方面有更多订单，料有助推高棕油的价格。”

根据惠誉指出，棕油是世界上其中一个最易受厄尔尼诺影响而价格走高的农作物。厄尔尼诺现象导致的干旱，会抑制6个月后的棕油收成，也可能导致油棕树产量减少长达2年。

棕油专家，Godrej国际公司董事多勒说：“假如厄尔尼诺现象成形，或是产量减少超出预期，棕油期货价格每公吨可能升至2500令吉。”

调查预测明年棕油的最高价介于每公吨在2100至2600令吉，最低价则介于1750至2200令吉；多数受访者预测，明年首季价位会抵低点。

新加坡一名分析员指出：“贸易政策将影响全球市场，包括棕油的走势，中美的贸易谈判将让市场高度警惕，准备面对波动与不稳定的局面。”

种植业评级下调

大马投行看淡原棕油行情，并预期肥料、运输和薪资等成本将提高，将种植业评级调低到“减码”。

该行给予“卖出”评级的种植股包括吉隆坡甲洞（KLK,2445,主板种植组）、云顶种植（GENP,2291,主板种植组）和森种植（SIMEPLT,5285,主板种植组），目标价各报22令吉65仙、9令吉和4令吉90仙。

外资股东多

吉隆坡甲洞恐面对卖压

目前，马股面临外资撤离压力，海外股东较多的公司恐怕面对卖压。在该行追踪的种植股中，吉隆坡甲洞的外资股东最多，达17.7%，第二是9.8%的IOI集团（IOICORP,1961,主板种植组）。至于森种植，由于只有10月底股市下跌前的数据，因此12.31%外资股东做不得准。

该行以原棕油每公吨2300令吉为准，推算出获利最多的种植公司是云顶种植和I O I集团，每公吨赚走600令吉，盈利最低的是FGV控股（FGV,5222,主板种植组）和TH种植（THPLANT,5112,主板种植组），仅有42令吉和29令吉。

“FGV控股生产成本高居不下，主要是受到该公司向联邦土地发展局（FELDA）租用油棕园的现金支付影响。”