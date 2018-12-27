无法依时购资产．红森启动清盘 最后一家特别并购公司——红森（RSENA）启动清盘措施，引来憧憬资本回退投资者的购兴，全天交投热络。

（吉隆坡26日讯）最后一家特别并购公司——红森（RSENA,5270,主板特别并购组）启动清盘措施，引来憧憬资本回退投资者的购兴，全天交投热络。

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引购兴

股价走高

红森盘中一度上扬1仙或2.04%至50仙，闭市报49.5仙，全天走高0.5仙或1.02%，成交量达748万7100股。

该公司因无法依时收购资产，而提出清盘建议。红森日前在文告中说：“公司2015年12月10日在大马股票交易所上市，完成资产收购的期限是2018年12月10日。”

截至去年12月，该公司的现金信托资产和非现金信托资产分别是4亿零446万令吉和1691万令吉。

该公司将在2019年1月16日召开特大，寻求股东批准结业。股东批准后，该公司将分为两次回退资本，第一次是在自动清盘算起的30天内分发，第二次则是在结清税务后发放。

红森2015年上市筹得4亿令吉，是唯一打算收购食品和饮品业务的特别并购公司。根据规定，该公司需以当中的92%或3亿6800万令吉收购资产。