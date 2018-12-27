海事重工 德西尼布美信达．获沙地阿美6年油气合约 海事重工（MHB）携手德西尼布美信达财团（Technip FMC），和沙地阿美（Saudi Aramco）签长达6年岸外协议，以在沙地阿拉伯提供油气相关的工程、采购、铸造、运输与装置服务。

（吉隆坡26日讯）海事重工（MHB，5186，主板能源组）携手德西尼布美信达财团（Technip FMC），和沙地阿美（Saudi Aramco）签长达6年岸外协议，以在沙地阿拉伯提供油气相关的工程、采购、铸造、运输与装置服务。

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该工程期达6年，并可续约达6年；此协议是2018年11月26日的达曼港论坛举行期间签署。

该公司文告说，紧随这项长远协议，合作伙伴也将审视可运作的一些范畴，以支持持续的加强阿拉伯业务。

海事重工董事经理兼首席执行员玛诗达表示和沙地石油公司启开合作感到鼓舞，尤其视进入沙地为一显著里程，配合公司扩展国际市场之策略。

她表示，该集团将善用和德西尼布美信达财团之优势，相信透过上述合作可为客户提供最佳服务。

早前，海事重工也获德西尼布美信达财团颁发西澳岸外的Pluto水处理铸造工程，以装置于现有Pluto Alpha天然气生产平台，预期该设施可于2020年末季完工。