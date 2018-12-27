雷电交加之后（第三篇）：新政府检讨大型基建．金务大成最伤建筑股 509新政府上台，大型建筑合约纷纷被取消或搁置，让选前火热的建筑业急冻，而以金务大为首的建筑股股价受创，提早迎寒冬……

509新政府上台，节源政策首先对大型建筑工程开刀，马股建筑领域首当其冲，而高喊“我最痛”的应该就是建筑巨人金务大（GAMUDA,5398,主板建筑组）了。

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大型建筑合约纷纷被取消或搁置，让选前火热的建筑业急冻，而以金务大为首的建筑股股价受创，提早迎寒冬……

第14届全国大选以前，国阵政府卯足全力，大事发展巨型基建设备，信手拈来的巨型基建项目包括隆新高铁、东海岸衔接铁道（ECRL）、捷运3线、轻快铁3线、金马士双轨火车等等，上述项目的合约价值从数十亿至上百亿令吉不等。市场争相追捧建筑股，建筑股风头一时无两。

取消、搁置发展、缩减规模

大选后政府作出多项重大宣布，上述项目被取消、搁置发展、与承建商重新洽谈及缩减规模。众多项目中，风波最多的当属捷运2线。

捷运2线地上与地下各造价226亿及154亿7000万令吉，但希盟政府检讨削价后，两项工程规模已经压缩至305亿令吉。

捷运2线合约被压缩，首当其冲的自然是金务大，因该项目由金务大与MMC机构（MMCCORP,2194,主板交通物流组）联营风波最多。

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希盟政府甫执政不足1个月，金务大从5令吉10仙跌至3令吉34仙，短短1个月内（5月），金务大跌1令吉76仙或34.51%。

10月8日，政府突然丢下震撼弹，喊停已经检讨削价捷运2线工程，将地下工程暂停，并重新竞标。备受惊吓的情况下，金务大与MMC机构股价大挫，两家公司股价单日下跌逾15%，金务大更是跌破3令吉。

金务大最后同意政府减价，继续完成地下工程，尽管金务大失而复得地下工程，但对元气大伤的金务大，恐怕无法在短期内复苏，股价更是不曾回扬至3令吉以上水平，长期在2令吉至2令吉50仙之间波动。

马股建筑股指数在单日亦大跌19.53点或10.06%，收报174.59点。

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除了建筑业务受创外，金务大余下两大业务也备受重创，分别是低靡已久的产业业务及大道业务。

根据国家产业资讯中心（NAPIC）数据，今年首半年，大马产业库存创新高至2万9227个单位，总值为172亿令吉。

此外，政府有意废除大道，金务大旗下的环城大道（LITRAK,6645,主板交通物流组）旗下车流量虽然未减，但股价率先遭到卖压，难重返5令吉关口。

乔治肯特跌成小资本股

除了金务大以外，作为轻快铁3线的承包商乔治肯特（GKENT,3204,主板建筑组）下跌幅度亦相当大，从选前3令吉94仙的股价，跌破1令吉至81.5仙，跌幅近80%或3令吉12.5仙，市值从22亿1927万令吉锐减至4亿5900万令吉，蒸发了17亿6000万令吉。

乔治肯特也从大资本股项，跌至小资本股项，可谓不胜唏嘘。

乔治肯特大股东兼主席丹斯里陈溪福曾在股东大会上表示，未来将会更注重水表制造业务，并尝试将建筑业务拓展至海外。

除了乔治肯特外，金务大与双威建筑（SUNCON,5263,主板建筑组）也有意将业务拓展至海外，这显示大马建筑领域走过活络的时代，转向了平稳时期。

从政府2019年预算案及各项施政策略来看，相信大马建筑领域在短期内难以浮现活络的趋势。不过，根据GlobalData数据显示，2018至2022年，东盟仍有不少巨型基建项目，其发价值高达2.9兆美元。若马股建筑公司凭藉东盟身份，成功争取部份合约，无疑是驱动盈利成长最好的机会。