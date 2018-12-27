录视频秀马来语．王力宏宣布来马开唱 虽然王力宏久违来马，但马来语毫不生疏，他先以“Terima Kasih”感谢大马粉丝一直以来的支持。

（雪兰莪．八打灵再也27日讯）王力宏于昨午透过脸书分享视频，亲自祝Homaniacs（大马粉丝后援会）成立19周年，并兴奋预告将于3月16日来马举办《龙的传人2060巡回演唱会》，“我们很快就要见面了！”

广告

王力宏《龙的传人2060巡回演唱会》4月13日在中国起跑，巡演至今约8个月的时间，却迟迟未来马举办，但他并未忘记大马粉丝，昨天透过脸书视频祝Homaniacs（大马粉丝后援会名称）成立19周年，“祝大家圣诞快乐！也祝马来西亚歌迷会Homaniacs19岁生日快乐！3月16日《龙的传人2060》吉隆坡演唱会见！”

虽然王力宏久违来马，但马来语毫不生疏，他先以“Terima Kasih”感谢大马粉丝一直以来的支持，笑说：“19岁了，所以也成年了，Adult了，我们很快就会见面，所以到时候我可以当着你们的面，看到你们本人更好。但还是要透过视频，Saya Cinta Padamu，谢谢，我爱你们，生日快乐！”王力宏贴心用地道马来语向大马粉丝问好，获粉丝大赞暖心，同时看到偶像亲自官宣大马站消息，更是让粉丝兴奋狂呼：“终于盼到了！”